کاهش ۶۰ درصدی تورهای خروجی از کشور/ایراد فروش ویزای تک توسط آژانس

به گزارش خبرنگار مهر، ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی عصر روز گذشته در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی به مدت چهار روز برپا شده بود، در گفتگو با خبرنگاران به جمع بندی نمایشگاه دوازدهم پرداخت و بیان کرد: ایرانی ها معمولا این طور نیستند که ۱۵ روز قبل از سفرشان برنامه ریزی کنند، ولی ما در این نمایشگاه این فرصت را برای آنها ایجاد کردیم که از مدتها قبل برای سفرهای نوروزی خود تصمیم بگیرند.

تیموری تصریح کرد: ویژگی مهم نمایشگاه دوازدهم، تخصصی پیش رفتن آن بوده است. در سال های گذشته تنها فروش مواد خوراکی و برنامه هایی مانند رقص های سنتی پررنگ بود اما امسال نشست های تخصصی را برگزار کردیم تا این نمایشگاه وجهه تخصصی بیشتری داشته باشد. نکته دیگر در این نمایشگاه حضور مقامات استانی و محلی بود. بیش از ۲۰ استاندار در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و از غرفه استان های خودشان دیدن کردند. این برای اولین بار بود که استانداران به این نمایشگاه می آمدند. ما اگر بتوانیم مقامات محلی را به درک واقعی از گردشگری در شهر خودشان برسانیم، گردشگری در آن استان رونق پیدا خواهد کرد، چون معتقدیم به تنهایی نمی توانیم کاری از پیش ببریم.

وی با تأکید بر اینکه برآوردی از آژانس های گردشگری نشان می دهد آنها با ۶۰ درصد کاهش خروج تورهای خارجی از ایران مواجه شده اند، گفت: در چنین فضایی رونق توسعه گردشگری داخلی در اولویت است. این نمایشگاه گردشگری نیز می توانست فرصتی برای گردشگری داخلی باشد تا کسانی که می خواستند به جای سفرهای خارجی، مقصد دیگری را انتخاب کنند، از این نمایشگاه بهره لازم را ببرند.

وی افزود: امسال معاونت های میراث فرهنگی و صنایع دستی نیز غرفه داشتند و متوجه ارتباطشان با صنعت گردشگری شدند. حضور آنها در این نمایشگاه باعث شد تا فرصتی برای معرفی بهتر فعالیت هایشان داشته باشند. تنها معاونت گردشگری بود که هیچ غرفه ای نداشت.

تیموری گفت: تشویق سفرهای داخلی سیاست ماست. همچنین تشویق به سفرهای برنامه ریزی شده در دستور کار ما قرار دارد. اگر به مردم بگوییم که سفرهای برنامه ریزی شده انجام دهند، قطعا سفرهای آنها ارزان تر خواهد بود.

وی افزود: در سال های گذشته حدود ۸۰ درصد نمایشگاه در اختیار شرکت های تهرانی بود و تنها ۲۰ درصد آن را شرکت های استانی اشغال کرده بودند اما امسال این موضوع برعکس شده است و امسال مشاهده کردیم که بخش خصوصی استان ها به همراه اداره های کل میراث فرهنگی در این نمایشگاه حضور پیدا کردند.

تیموری همچنین درباره تفاوت نرخ ویزاهای شینگن در میان آژانس های مسافرتی نیز گفت: آیین نامه ای وجود دارد که در آن هنوز اصلاح نشده که باید جلوی آژانس های مسافرتی بند (ب) گرفته شود تا ویزای تک نفروشند. تا زمانی که این آیین نامه اصلاح نشود ما هم نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم. با این وجود با اصل فروش ویزای تک توسط آژانس ها مخالف هستیم. با وزارت خارجه نیز صحبت کرده ایم که برخی از سفارتخانه ها تنها با یک یا دو آژانس کار می کنند و تنها به آنها اجازه گرفتن ویزا را می دهند اما آنها به ما گفته اند که این موضوع در اختیار سفارتخانه است و کاری نمی توان کرد.

معاون گردشگری کشور گفت: این طبیعی است که آژانس ها ویزای مختلف را در چنین نمایشگاه هایی بفروشند اما اگر یک ویزا به نرخ های متفاوت فروخته شود و با اصل آن چیزی که باید باشد در تضاد قرارداشته باشد، تخلف است.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از هتل ها در این نمایشگاه امکان ارائه نرخ اتاق برای سال ۹۸ را نداشتند، گفت: هتل ها در سال جدید افزایش نرخ نخواهند داشت. جای تعجب است که آنها نتوانند برای عید نوروز نرخی اعلام کنند. شاید برخی از تورهای خارجی توانسته اند در برخی از ماه های سال تخفیف بگیرند، ولی در برخی دیگر این امکان را نداشته اند، به همین دلیل است که آنها متوجه تفاوت قیمت اتاق هتل در برخی ماه های سال می شوند.

معاون گردشگری کشور همچنین درباره فروش تورهای خارجی بیشتر از تبلیغ تورهای داخلی در نمایشگاه گردشگری گفت: ما به دنبال این بوده ایم که مردم تنوع تورها را ببینند. اینکه آژانس ها در چنین نمایشگاهی تور سفر خارجی می فروشند، طبیعی است. گردشگری ما تا به حال یک بُعدی بوده است و گردشگری خروجی نسبت به گردشگری ورودی پیشی گرفته است.