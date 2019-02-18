به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسمی که ساعتی پیش به پایان رسید انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را به نیکول هولوفسنر و جف ویتی برای فیلمنامه «میتوانی هرگز مرا ببخشی؟» اهدا کرد و جایزه بهترین فیلمنامه اوریجینال یا غیراقتباسی نیز به بو برنهام برای «کلاس هشتم» تعلق گرفت.
«میتوانی هرگز مرا ببخشی؟» بر مبنای خاطرات لی ایزراییل فقید نوشته شده و موفق شد تا فیلمنامههای فیلمهای «پلنگ سیاه»، «اگر بیل استریت میتوانست حرف بزند»، «ستارهای متولد شده» و «کوکلاس کلان سیاهپوست» را پشت سر بگذارد.
این فیلمنامه در قالب کمدی-درام نوشته شده و نامزدی اسکار را نیز در این رشته کسب کرده است.
هولوفسنر در مراسم دریافت جایزهاش از «لی» تشکر کرد و گفت اگر او زنده بود و در این مراسم حضور داشت، احتمالا باهوشترین فرد این جمع میبود.
برنهام نیز با دریافت جایزه انجمن نویسندگان برای «کلاس هشتم» موفق شد تا «رُما» آلفونسو کوارون، «معاون» آدام مککی، «یک جای آرام» برایان وودز، اسکات بک و جان کراسینسکی و «کتاب سبز» نوشته پیتر فارلی، نیک والهلونگا و برایان کوری را پشت سر بگذارد.
در حالی که همه این رقبا نامزد اسکار شدهاند، «کلاس هشتم» جایی در نامزدی اسکار به دست نیاورده است.
در «کلاس هشتم» السی فیشر در نقش یک دختر نوجوان در آخرین هفته کلاس هشتم تصویر شده است. برنهام ۲ هفته پیش با این فیلم موفق به کسب جایزه انجمن کارگردانهای آمریکا هم شد.
در بخش تلویزیونی «خانم میزل شگفتانگیز» در بخش بهترین سریال کمدی به عنوان برنده انتخاب شد و «آمریکاییها» در بخش سریال درام این جایزه را دریافت کرد.
بیل هادر و آلک برگ نیز جایزه یک اپیزود کمدی را برای یک قسمت از«بری» دریافت کردند و در عین حال جایزه سریال جدید را نیز از آن خود کردند.
آلکس گانزا نیز جایزه بهترین فیلمنامه برای یک اپیزود درام را برای یک قسمت از «هوملند» دریافت کرد.
استفانی جیلیس نیز جایزه بهترین فیلمنامه انیمیشن را برای «بارت نمرده» دریافت کرد.
این جوایز با رای ۱۷ هزار نفر عضو انجمن نویسندگان آمریکا اهدا میشود. در پنج سال اخیر ۱۰ تن از برندگان این جوایز، جایزه اسکار را نیز دریافت کردند.
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