به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه سلسله نشستهای تخصصی نقد و بررسی و رونمایی کتاب، رمان «زنی با کفشهای مردانه» نوشته محمدعلی گودینی که ساعت 10 صبح سه شنبه 30 بهمن ماه در سالن قصر شیرین مرکز همایشهای بین المللی باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقد و بررسی میشود.
رمان «زنی با کفشهای مردانه» در اصل جلد دوم رمان «تالار پذیرایی پایتخت» است که به وقایع ماههای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و اتمام آن پرداخته است.
محتوای این دو رمان طبیعتا یکی و در ادامه یکدیگر است؛ با این تفاوت که در شخصیتها تغییر و تکثر داده شده است. در «تالار پذیرایی پایتخت» به بررسی وضعیت کارگران که در انقلاب سفید شاه از دست اربابان روستایی رها و به دامان اربابان شهری بازگشتهاند، اشاره شده است.
گودینی درباره رمان جدیش گفت: جلد دوم رمان «تالار پذیرایی پایتخت» با عنوان «زنی با کفشهای مردانه» است که در اصل این کتاب وقایع 6-7 ماه پیش از انقلاب را در برمیگیرد و تا یک سال پس از جنگ ادامه پیدا میکند. فضا و ماجراها دنباله کتاب قبلی است اما با تغییر شرایط جامعه، فضای داستان نیز کاملا متفاوت شده است.
این نویسنده ادامه داد: در ادامه دو جلد مذکور جلد سوم این اثر نیز مد نظر است که با عنوان «داربلوط مقدس» مطرح است که فعلا نگارش آنرا نیمه تمام گذاشتهام که در روزهای آینده نگارش این اثر را نیز دنبال خواهم کرد.
گودینی همچنین اظهار داشت: از آنجایی که با مشکلات کارگران آشنا هستم همواره سعی کردهام مشکلات آنها را در قالب داستان بیان و مطرح سازم. در«تالار پذیرایی پایتخت» بازخوانی تاریخی از مشکلات کارگران در قبل انقلاب داشتهام در اصل در آن اثر نشان دادهام که کارگران در آن زمان از دست اربابان روستایی رها و به دامان اربابان شهری بازگشتهاند. اما در رمان «زنی با کفشهای مردانه» نقش کارگران در بحبوحه و پیروزی انقلاب و جنگ هشتساله و بعد از آن را در قالب رمان تشریح کردهام.«تالار پذیرایی پایتخت» رمانی است درباره انقلاب اسلامی ایران که پیش از این در دومین دوره جشنواره داستان انقلاب و دهمین دوره جایزه کتاب فصل هم به عنوان اثر برگزیده معرفی شده بود.
کتاب «زنی با کفشهای مردانه» نوشته محمدعلی گودینی با حضور احمد شاکری و منیژه آرمین سه شنبه این هفته در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقد و بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر در ادامه سلسله نشستهای تخصصی نقد و بررسی و رونمایی کتاب، رمان «زنی با کفشهای مردانه» نوشته محمدعلی گودینی که ساعت 10 صبح سه شنبه 30 بهمن ماه در سالن قصر شیرین مرکز همایشهای بین المللی باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقد و بررسی میشود.
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