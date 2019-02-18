کتاب فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فلسفه انقلاب اسلامی و آینده ما ، در چهل سالگی انقلاب به افق و مراحل نظام و تمدن اسلامی که ظرفیت عظیمی را برای ملت ایران نمودار کرده ، تامل نموده و این صورت مسئله را در ابعاد و مختصات دهه پنجم مورد واکاوی و بحث علمی قرار می‌دهد.

کتاب حاضر نگاهی به گذشته دارد و افقی را برای آینده ترسیم می کند؛ حاصل این تامل بین گذشته و حال و آینده نوعی "نظریه پیوستگی" در برابر "گسستگی عالم مدرن" در برابر جامعه ایرانی است. صورت دیگر این مسئله همان بحث هویت و بحران هویت است که از مهمترین مسائل ایران معاصر است.

زاویه دیگری که می‌توان این مسائل را در افق آن دید بحث "منازعه ایده‌ها" یا رقابت تمدن‌هاست. مجموعه این مباحث از جمله ریشه‌دارترین موضوعاتی است که می‌توان در سطح نظری و فکری و معرفتی به آنها پرداخت و در سایه آن مسائل جزئی دیگر را بهتر طراحی و حتی پاسخ داد.

کتاب حاضر از مباحث و مصاحبه‌ها و نوشته‌ها و در نهایت پرسش و پاسخ‌های نویسنده درباره انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

موسی نجفی در مقدمه این اثر نوشته است: دوست فاضل و پرتلاش جناب آقای محمدعلی فولادگر همت نموده‌اند و این مطالب متفرق و جدا را در شکل منسجم فعلی در این مجموعه، نظم و معنا داده و در نهایت با نوعی نظریه‌پردازی از آنها به مفهوم‌سازی و طرح بهتر و منطقی مباحث کمک شایانی نموده‌اند؛ ضمن تشکر از ایشان، امیدوارم این تلاش در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی برای پژوهشگران و محققان و دانشجویان و طلاب و همه علاقمندان به انقلاب بزرگ اسلامی عمق بیشتر داده و افق تازه‌تری را ترسیم نماید.