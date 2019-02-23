قیمت دام زنده ۵ هزارتومان کاهش یافت/تکذیب خروج دام مولد از کشور

منصور پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر قاچاق دام مولد از کشور را تکذیب کرد و گفت: چنین مساله ای واقعیت ندارد.

وی با بیان اینکه دامی که به کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می شود، معمولا دام هایی است که به منظور کشتار برده می شود، افزود: دام مولد قاچاق نمی شود. ماده بره قاچاق می شود اما درباره ماده مولد چنین مساله ای مطرح نیست.

پوریان اضافه کرد: برخی قاچاق دام مولد را مطرح کردند و ما پیگیری و رصد کردیم دیدیم که چنین موضوعی واقعیت ندارد.

وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود دو هفته ای است که به ماجرا ورود کرده و در حال حاضر جابجا کردن دام تقریبا غیرممکن شده است.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه دام هایی که به خارج از کشور برده می شود برای کشتار است،افزود: برخی مدیران این مسائل را مطرح می کنند و نمی دانم به دنبال چه هستند اما این موضوع واقعیت ندارد.

پوریان با اشاره به اینکه مصرف کنندگان اصلی دام سبک در جهان، معمولا کشورهای عراق، کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران هستند،اضافه کرد: بنابراین قیمت دام در حوزه خلیج فارس گران است ضمن اینکه به دلیل مباحث ذائقه و سلیقه، دام ایرانی در کشورهای مذکور مشتری زیادی دارد.

پوریان ادامه داد: دام سبک در کشورهایی مانند استرالیا قیمت ارزان تری نسبت به ایران دارد اما به دلیل طعم و کیفیت خوب دام ایرانی معمولا کشورهای حوزه خلیج فارس این نوع دام را ترجیح می‌دهند.

وی با بیان اینکه تدابیری که در راستای کنترل بازار گوشت انجام شده مناسب بوده است،گفت: ما با افزایش زایش دام ها در این فصل روبرو هستیم. همچنین مرتع های خوبی ایجاد شده و در اختیار دامداران قرار گرفته است.

پوریان افزود: جابه جایی دام نیز با کنترل هایی که انجام می شود، به سهولت امکان پذیر نیست. ما اطلاعات کامل داریم کسانی که دام را به استانها می برند حتی اگر این دام به قصد قاچاق نرفته اگر پلاک کوبی شده نباشد و مجوزهای لازم را نداشته باشد به عنوان دام قاچاق مصادره می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه دام تولید پاییز استانهای جنوبی آماده عرضه به بازار است، افزود: دام استانهایی مانند خوزستان، ایلام،کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و فارس بیشتر به سمت تهران می آید، انتظار داریم سیستم قاچاق با این دام ها برخورد نکند چون مقصد آنها تهران است.

وی با اشاره به واردات دام زنده به کشور،گفت:این مساله باعث کاهش قیمت دام زنده شد که اگر این واردات مستمر باشد با توجه به زایش های خوب، احتمالا شاهدثبات در وضعیت بازار خواهیم بود.

پوریان گفت: از زمان ورود دام رومانیایی، شاهد کاهش قیمت حدود ۵ هزارتومانی در هرکیلوگرم دام سبک در مجموعه گله داران بزرگ بوده ایم. به طوری که قیمت دام زنده در دامداری های بزرگ از ۳۹ هزارتومان به حدود ۳۴ هزارتومان کاهش یافته است.

وی گفت: در صورت ادامه واردات دام زنده به کشور بویژه با ورود کشتی هایی که قرار است دام وارد کنند، شاهد کاهش قیمت خوبی در بازار طی اسفندماه خواهیم بود.