دفترویژه راهبردی آب تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در نشست صبحانه کاری وزیر نیرو با فعالان بخش خصوصی، گفت: بر اساس بند الف تبصره یک قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی ایران وظایف جدیدی در ارتباط با سند آب و کشاورزی بر عهده گرفته که ظرف مدت سه سال، دفتر ویژه راهبردی آب در اتاق را ایجاد کند؛ البته این دفتر زودتر از موعد مقرر در اتاق ایجاد شده و در رابطه با این موضوع، کارهای زیادی انجام شده است که مورد عنایت وزارت نیرو واقع گردید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اقدامات انجام شده، منجر به تشکیل کارگروه مشترک بین اتاق بازرگانی ایران و وزارت نیرو شده که این دفتر، مطالعات عمیقی در مورد آب و بحران‌های پیش‌رو انجام داده است.

وی تصریح کرد: نتایج این بررسی‌ها به دفتر مقام معظم رهبری ارائه شده که حتی در ارتباط با برخی طرح‌ها از جمله فدک نیز، از اجرای طرح جلوگیری شده است؛ این در حالی است که تشکیل کارگروه خصوصی‌سازی آب، با موافقت وزارت نیرو در این دفتر ایجاد شده و امیدواریم کارگروه خصوصی‌سازی آب نیز به نتایج خوبی برسد.

به گفته شافعی، هدفمندی موضوع انرژی در اتاق همواره مورد بحث بوده و موضوع هدفمندی انرژی چالشی بزرگی در اقتصاد کشور است و باید به آن توجه شود تا در آینده با مشکلات روبه‌رو نشویم؛ این در حالی است که توجه به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در وزارت نیرو خواسته دوستان ما در تشکل‌های اتاق است و برای راه‌اندازی بازار انرژی و بازار آب نیازمندیم تا در آینده به آن توجه شود.

وی گفت: در نهایت گسترش رابطه بخش خصوصی با وزارت نیرو لازم است و در خصوصی‌سازی در مسئله انرژی و آب می‌طلبد که تمرکز بیشتری در وزارت نیرو انجام شود و بخش خصوصی هم آماده هر نوع همکاری در این رابطه است؛ بخش خصوصی در مورد خصوصی‌سازی در مسئله انرژی و آب آماده هر نوع همکاری است.