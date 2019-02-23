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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

«جوادیه» به سپند رسید

«جوادیه» به سپند رسید

نمایش جوادیه از روز یکشنبه ۵ اسفند در پردیس تئاتر سپند روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «جوادیه» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی رامین معصومیان از روز یکشنبه ۵ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر سپند روی صحنه می رود.

در این اثر نمایشی فرهاد مهرخیرانی، ناهید محمودی، حمیدرضا کمال پور و عقیل بهرامی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «جوادیه» می توان به دراماتورژ: مریم یاسین زاده، مشاور کارگردان: حمیدرضا کشور دوست، روابط عمومی: فریبا جدیدی، مشاور رسانه ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر هماهنگی: شهرآشوب مفتاحی، دستیار کارگردان: گلاره روستایی، مدیر تولید: سعید زارع محمدی، طراح صحنه و لباس: مرجان سعدالدین، طراح گریم: سپهر بهرامیان، مدیر صحنه: عرفان راشد، ساخت دکور: حمیدرضا کشور دوست، مرجان سعد الدین، ساخت تیزر: خشایار نصیر، طراح پوستر و بروشور: علی دولت آبادی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: چهار نفر از اهالی محله جوادیه به طرز مشکوکی به قتل می رسند و بعد از مرگ‌شان شروع به روایت ماجرا از زبان خودشان می کنند.

پردیس تئاتر سپند در خیابان کریم خان زند، خیابان آبان، خیابان سپند واقع شده است.

کد مطلب 4549708
آروین موذن زاده

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