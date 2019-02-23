«جوادیه» به سپند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «جوادیه» به نویسندگی کهبد تاراج و کارگردانی رامین معصومیان از روز یکشنبه ۵ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر سپند روی صحنه می رود.

در این اثر نمایشی فرهاد مهرخیرانی، ناهید محمودی، حمیدرضا کمال پور و عقیل بهرامی به ایفای نقش می پردازند.

از دیگر عوامل نمایش «جوادیه» می توان به دراماتورژ: مریم یاسین زاده، مشاور کارگردان: حمیدرضا کشور دوست، روابط عمومی: فریبا جدیدی، مشاور رسانه ای: سیدمحمدصادق سیادت، مدیر هماهنگی: شهرآشوب مفتاحی، دستیار کارگردان: گلاره روستایی، مدیر تولید: سعید زارع محمدی، طراح صحنه و لباس: مرجان سعدالدین، طراح گریم: سپهر بهرامیان، مدیر صحنه: عرفان راشد، ساخت دکور: حمیدرضا کشور دوست، مرجان سعد الدین، ساخت تیزر: خشایار نصیر، طراح پوستر و بروشور: علی دولت آبادی اشاره کرد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: چهار نفر از اهالی محله جوادیه به طرز مشکوکی به قتل می رسند و بعد از مرگ‌شان شروع به روایت ماجرا از زبان خودشان می کنند.

پردیس تئاتر سپند در خیابان کریم خان زند، خیابان آبان، خیابان سپند واقع شده است.