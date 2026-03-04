به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نشریه آمریکایی میلیتاری واچ گزارش داد که ایران از حمله با استفاده از موشک مافوق صوت فتاح ۲ خبر داده است. استفاده از این موشک می‌تواند نمایش قابل توجهی از قدرت به شمار آید و قابلیت‌ افزایش دامنه درگیری ها را نشان دهد.

در این گزارش آمده است، این موشک ۱۴۰۰ کیلومتر برد دارد و به گفته منابع ایرانی به یک کلاهک مافوق صوت مجهز است تا به سرعت نهایی ۱۳ تا ۱۵ ماخ (تقریباً ۱۸۵۰۰ کیلومتر در ساعت) برسد. ترکیب سرعت و قدرت مانور، رهگیری فتاح۲ را تقریبا غیر ممکن می‌کند.

نشریه مذکور تاکید کرد، نمایش موشک های جدید ایران برنامه‌ریزی های موشکی از سوی غرب و رژیم صهیونیستی را به طور قابل توجهی پیچیده کرده است.