پس از حمید هیراد، حامد زمانی هم پلی بک خواند

ویدئومهر: امروز ویدیویی از پلی بک خوانی «حامد زمانی» در یک اجرای زنده هم باجنجال های زیادی رو به رو شد. اتفاقی که بلافاصله زمانی نسبت به آن موضع گرفت و در دفاع خودش علت این اتفاق را نبود امکانات کافی در محل برگزاری مراسم عنوان کرد که حین مراسم در بخشی از اجرا او را به پلی بک خوانی وادار کرد.

زمانی درباره این موضوع نوشت: از اولش با اینکه سیستم صوت دیستورت بود(که بازگوکردنش فاجعه است) و فیدبک داشت با اینکه هیچ صدایی نمی‌شنیدم زنده خوندم/ بعدش برای اینکه آبروی برنامه بیشتر از این نره یه بازی در آوردم تا پروژه رو قطع کنم!/ بعدش هم کل اون قسمتو با پیانو خوندم!