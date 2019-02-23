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ویدئومهر: امروز ویدیویی از پلی بک خوانی «حامد زمانی» در یک اجرای زنده هم باجنجال های زیادی رو به رو شد. اتفاقی که بلافاصله زمانی نسبت به آن موضع گرفت و در دفاع خودش علت این اتفاق را نبود امکانات کافی در محل برگزاری مراسم عنوان کرد که حین مراسم در بخشی از اجرا او را به پلی بک خوانی وادار کرد.

زمانی درباره این موضوع نوشت: از اولش با اینکه سیستم صوت دیستورت بود(که بازگوکردنش فاجعه است) و فیدبک داشت با اینکه هیچ صدایی نمی‌شنیدم زنده خوندم/ بعدش برای اینکه آبروی برنامه بیشتر از این نره یه بازی در آوردم تا پروژه رو قطع کنم!/ بعدش هم کل اون قسمتو با پیانو خوندم!

کد مطلب 4549808
پیمان نعیمی
  1. فیلم
  2. جامعه
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

ویدئومهر:

پس از حمید هیراد، حامد زمانی هم پلی بک خواند

پس از حمید هیراد، حامد زمانی هم پلی بک خواند

حامد زمانی در حال اجرای مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد تهران جنوب بود که ناگهان شعر را فراموش می‌کند درحالی که پلی بک صدای او به خواندن ادامه می‌دهد.

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    نظرات

    • صادق IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
      8 0
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      متاسفم که انقدر راحت و بدون اطلاعات قضاوت می کنید... سیستم صوت سالن مشکل جدی داشته و آقای زمانی اصلا صدای خودشون رو نمی شنیدن..چرا بقیه فیلم اجرا رو منتشر نکردید که آقای زمانی دائما دارن علامت میدن ک
    • محمدجواد NL ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
      6 0
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      خیلی برام جالبه که یه عده اصرار دارن بگن چیزی از کار حرفه ای نمیدونن! ولی خب نمیتونن حقیقت رو پنهان کنن، حتی اگه فیلمای تقطیع شده رو منتشر کنن و بهونه بدن دست آمدنیوز که آقای زمانی رو بکوبن...
    • یکی IR ۱۹:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
      7 0
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      وقتی چیزی رو نمیدونید بیخود حرف نزنید برید تو پیجش ببینو ببینید اصل ماجرا رو
    • سارا IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
      6 0
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      هیچی از ارزشهای آقای زمانی کم نشده و نخواهد شد. جرات می خواد همرنگ جماعت خواننده ها نبودن

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