دریافت 4 MB کد مطلب 6896713 https://mehrnews.com/x3cDsg ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ کد مطلب 6896713 فیلم هنر فیلم هنر ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ فیلم سینمایی لباس شخصی بر اساس واقعیت بود؟ توضیحات عباس ربیعی کارگردان فیلم سینمایی لباس شخصی را در این ویدیو مشاهده کنید. کپی شد مطالب مرتبط اکران «ایران، پارسِ نوین» در «مستندات یکشنبه» خانه هنرمندان در نشست «ناداستانهای سینمایی» چه گذشت؟؛ فاش شدن خاطرات چند فیلمساز همراه با فیلمهای آخر هفته تلویزیون؛ از «هملت» تا «ایپ من» برچسبها فیلم سینمایی لباس شخصی علی ربیعی کارگردان سینما
نظر شما