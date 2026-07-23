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کد مطلب 6896889
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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

نیروهای مسلح در موج ۲۵ نصر۲ مرحله ۲۳ صاعقه به چه اهدافی ضربه زدند

نیروهای مسلح در موج ۲۵ نصر۲ مرحله ۲۳ صاعقه به چه اهدافی ضربه زدند

۴ پایگاه مختلف در کویت و یک پایگاه هم در اردن اهداف نیروهای مسلح ما در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی بودند.

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