دریافت 139 MB کد مطلب 6896889 https://mehrnews.com/x3cDwR ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ کد مطلب 6896889 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ نیروهای مسلح در موج ۲۵ نصر۲ مرحله ۲۳ صاعقه به چه اهدافی ضربه زدند ۴ پایگاه مختلف در کویت و یک پایگاه هم در اردن اهداف نیروهای مسلح ما در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی بودند. کپی شد مطالب مرتبط انتصابی غافلگیرکننده/ فرمانده نیروی زمینی که آسمان ایران را متحول کرد پاره کردن امضای ترامپ پای لانچر موشکهای سپاه پاسداران حمله پهپادی مقاومت عراق به ساختمان فرماندهی نیروی زمینی در کویت برچسبها عملیات نصر 2 صاعقه عملیات صاعقه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه نظامی آمریکا
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