به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قباله کتاب، مطبوعات، چاپ؛ گزیده گنجینه موقوفه محمد رمضانی موجودی کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی» با پژوهش و گزینش سید فرید قاسمی به‌تازگی توسط موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شده است.

نیکنام حسینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب در بخش یادداشت این کتاب نوشته است:

آسمان کتاب ایران در هر دوره ستاره هایی دارد که یک کارنامه ای فراتر از انتظار و ظرفیت انسانی بر جای نهاده اند. اگر بخواهیم پنج تن سرآمدهای حوزه کتاب، کتابشناسی و مجموعه پردازی را در نیمه نخست سده چهاردهم خورشیدی یادآور شویم، بی‌تردید نام حاج محمد رمضانی بر تارک این نام نامه می‌درخشند. مرحوم رمضانی بی دستیار وهمکار حدود ربع قرن فهرستنامه کتاب های ایران را فراهم آورد. اولین نشریه ادواری کتاب و کتابشناسی را در تهران تدوین کرد. سیاهه های گوناگون موضوعی کتاب را به چاپ رساند. مجموعه ای کم نظیر از مدارک چاپی و خطی جهان زبان فارسی و عربی را گرد آورد و کتابخانه ای کم مانند را با هزینه شخصی برای ایرن و ایرانی ها وقف کرد.

قاسمی نیز در مقدمه کتاب نوشته است:

می توان تأسیس قرائتخانۀ اتفاق در سال ۱۳۳۹ق را نقطۀ عطف در تاریخ گردآوری منابع ایرانی و مآخذ فارسی به حساب آورد. بانی آفرینشگر ومدیر قرائت خانه اتفاق، محمّد رمضانی (۱۲۸۳. ۱۳۴۶ش) بود. او با توکل بر خدا و پشتکار کم، مانند ۴۷سال از عُمر ۶۳ ساله خود را وقف میراث بانی و میراث رسانی خطی و چاپی جهان زبان فارسی و مکتوب اسلامی و ایرانی کرد. در کارنامه عمرش، قرائت خانه دار، کتابخانه آفرین، کتابفروش، ناشر، چاپخانه دار، مصحح و احیاگر متون کهن، کتابشناس، مجله دار و نشریه نگار، نائب رئیس و رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، دارنده غنی ترین مجموعه کتابخانه خصوصی در روزگارخود دیده می شود. اما باید دانست که رمضانی هدف اصلی اش در همان دوره افزون بر تجمیع و نگاهبانی چاپکرده ها و دست نوشت ها از گزند زمانه، پاسخگویی مراجعان و اطلاع رسانی با شیوه ها و محمل های گوناگون بوده است. تا جایی که «حاجی خاور» را «عاشق ترین مرد ایران»، «پدر کتاب ایران»، «مرد خود ساخته» «عاشق کتاب»، « کم حرف پرکار»، « ناشر کتاب های ارزان»، «موسس واقعی اتحادیه ناشران و کتابفروشان» و.. نامیده‌اند.

در آئین یادمان زنده‌یاد محمد رمضانی، ناشر و واقف کتاب( ۲۹ بهمن‌) از این کتاب رونمایی شد.

این کتاب به تازگی با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲ هزار تومان عرضه شده است.