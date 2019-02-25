کتاب مطبوعاتی دیگری از سید فرید قاسمی چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جست و نوشت؛ پراکنده‌های کتاب‌کاوی، مجله‌پژوهی، روزنامه‌شناسی» در بردارنده گزیده‌مقاله‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌های فرید قاسمی از میانه بهار ۱۳۸۹ تا آخر تابستان ۱۳۹۷ به‌تازگی توسط موسسه خانه کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است.

«جست و نوشت» سومین مجموعه از گزیده نوشته‌ها و گفته‌های قاسمی است. نخستین عنوان آن، دو مجلد «تاریخ روزنامه‌نگاری ایران» است که مقطع دهه هفتاد را در برمی گیرد. دومین آن، کتاب «مطبوعات ایرانی»دربردارنده دهه هشتاد است.

نیکنام حسینی پور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب در بخش یادداشت ناشر این کتاب نوشته است:

«گردآوری، ساماندهی، پردازش و اشاعه اطلاع نخستین وظیفه نهادهای عرصه فرهنگ است. در دنیای امروز سازمان ها، موسسه ها و مراکز پژوهشی و خدماتی برای آگاهی هر چه بیشتر کارشناسان خود، محققان، دانش آموختگان، دانشجویان و علم پژوهان اقدام به شناسایی، گردآوری و ارائه منابع می کنند تا مددکار همه پژوهندگان باشد.

خانه کتاب با عنایت به این که در چارچوب وظایف خویش مسئولیت نشر آثار کتاب‌پژوهان، کتاب‌شناسان و به‌طور کلی کتاب‌ورزان ایرانی را بر عهده دارد به عرضه مطالعات و تحقیقات حوزه فرهنگ مکتوب می پردازد؛ حیطه‌ای که بیشترین ادبیات و داشته هایش پراکنده اند. گاه نوشتاری ارزشمند می‌بینیم که منبع بی‌مانندی است اما در لابه‌لای روزنامه‌ها و مجله‌ها ناپیدا است و نسل‌های پسین از این‌گونه مآخذ بهره‌یاب نمی‌شوند.

خانه کتاب، در سال های اخیر با تاسیس مرکز کتاب پژوهی ایران، تلاش دو چندانی برای آفرینش‌های کتاب محور به سامان رسانده است و تحقیق و تجمیع از اولویت‌های نخست مجموعه ما قلمداد می‌شود.»

قاسمی هم در بخش درآمد کتاب موردنظر آورده است: «در یک نظم سردستی که «درآمد» در آغاز و «پیوست» پایان بخش آن است، این مجموعه با ۱۶۲ نوشتار و گفتار به ۱۵سرفصل اصلی ذیل تفکیک شده است: تاریخک، تک نگاری، خاطره، خطابه، دریغ، سند، کارنامه، کتابگزاری، گفت و گو، نامه، نظر، نکته، نویافته، واکاوی و یادآوری، پیوست پایانی کتاب نیز فهرست آثار و چاپ سپاری‌هایی است که از آغاز ۱۳۷۰تا یلدای ۱۳۹۷پدیدآورده‌ام.»

کتاب «جست و نوشت؛ پراکنده‌های کتاب‌کاوی، مجله‌پژوهی، روزنامه‌شناشی» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.