پادکست: از اخم تا لبخند علی لاریجانی!

مجله مهر - حاشیه‌های افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان، شرایط ویژه کاندیداها برای شرکت در انتخابات آینده مجلس و اعتراضات گسترده نمایندگان به گرانی و وضعیت اقتصادی مردم، از مهم‌ترین تیترهای مجلس این هفته بود که در این پادکست رادیومهر آنها را مرور کرده‌ایم.

شنبه - ۱۱ اسفندماه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به واسطه آن حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس با افزایش ۲۰ درصد حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه امروز عملاً موضوع ۲۰ درصد حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق ۴۰۰ تومان در ماه شدند. حالا دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد حقوق را برای بقیه افزایش دهد.

اما عصر شنبه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه مجلس را برای افزایش حقوق به اندازه ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند. با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات بدهد. و این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.

یکشنبه - ۱۲ اسفندماه

امروز موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در تذکری گفت: «روز گذشته مجلس در جریان بررسی بودجه موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب کرد تا برای همگان به میزان یکسانی حقوق اضافه شود. راهکار مجلس شورای اسلامی متناسب با عدالت بود تا اگر کسی ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد دیگر چهار میلیون به حقوقش اضافه نشود ولی هنوز جلسه مجلس شورای اسلامی تمام نشده بود که دولت اعلام کرد قانون را اجرا نمی‌کند.» علی لاریجانی در پاسخ به او درباره نامه نوبخت درباره عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق‌ها گفت: «هر کسی هر حرفی زد اینقدر روی آن حساب باز نکنید. مگر می‌تواند قانون را اجرا نکند. بی‌جا کرده‌اند که چنین حرفی می‌زنند وقتی قانون تصویب می‌شود باید اجرا شود.»

دوشنبه - ۱۳ اسفندماه

محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد. احترام به قانون افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»