به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه نمایش، بهاره جهاندوست گارگردان نمایش «هفت خان رستم» درباره این اجرا گفت: نمایش فوق، پنجمین اثر نمایشی من در حوزه شاهنامه و نقالی است و مهم‌ترین ویژگی آن بازنویسی طومار داستان «هفت خان رستم» از روی طومارهای معتبر نقالان با سابقه برای کودکان است. در نمایش‌های قبلی که من کار کرده ام با وجود اینکه بخشی از داستان‌ها توسط نقالان کودک اجرا می‌شد، اما مخاطب نمایش عموما بزرگسالان بودند. این بار داستان هفت خان رستم را تنها برای مخاطب کودک و با اجرای کودکان به صحنه می بریم.

وی بیان کرد: در این نمایش از یک گروه موسیقی و نقاشی برای اجرای زنده همراه با نقالی استفاده می‌شود که جذابیت بیشتری برای کودکان خواهد داشت. ۳۶ کودک در این نمایش حضور دارند که از مهرماه ۹۷ تمرینات لازم را پشت سر گذاشته‌اند.

مدیر «گروه هنری چامه» گفت: یکی از بهترین و آموزنده‌ترین داستان‌های شاهنامه برای کودکان، داستان هفت خان رستم است که علاوه‌بر فضای فانتزی و تخیلی دارای آموزه‌های نمادین بسیاری است و ضمن هیجانی که سفرها و نبردهای این داستان به همراه دارد، رفتار پهلوانی، شجاعت، خردورزی و امیدواری را به مخاطب بخصوص کودکان منتقل می‌کند. برای معرفت بیشتر این آموزه‌ها، آن را با موسیقی و نقاشی همراه کردیم.

نمایش تلفیقی «هفت خان رستم» از چهارشنبه ۸ اسفندماه به مدت ۳ شب در پردیس تئاتر شهرزاد تهران به صحنه می‌رود.