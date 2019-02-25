ونزوئلا شاهد تهاجم امپریالیسم جهانی است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مریم خرمائی: «روبن داریو مولینا» معاون آسیایی وزارت خارجه ونزوئلا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه بحران ونزوئلا به دودستگی جامعه بین الملل تبدیل شده و اینکه وی آینده این جدال را چگونه پیش بینی می کند گفت: ونزوئلا در واقع به دلیل ثروت، پیشینه و تاریخ آزادی خواهانه ای که دارد؛ در مرکز تمام تهدیدها است. دولت قانونی ونزوئلا با تهدید روبرو می شود چرا که از حقوق مردم دفاع می کند. امپریالیسم آمریکا، گروه لیما و اتحادیه اروپا نمی توانند توانایی های ما را تحمل کنند. آنها در واقع برای پروژه های اجتماعی و سیاسی که برای حفظ شأن انسان طی ۲۰ سال اجرا کردیم با ما مخالفت می کنند.

وی افزود: ونزوئلا بابت در اختیار داشتن طلا، نفت و الماس مورد تهاجم قرار می گیرد و ما را مورد تهدید قرار می دهند از جمله تهدید نظامی که هر روز با آن مواجه هستیم. قدرت های نظامی و سیاسی اتحادیه اروپا قادر به تحمل تنوع فرهنگی ما نیستند اما به اهداف خود نخواهند رسید.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر موضع ارتش ونزوئلا و احتمال مداخله نظامی آمریکا در این کشور گفت: بدون صلح عدالتی برقرار نخواهد شد. ما در ونزوئلا همه موارد را با قانون حل می کنیم و مادورو هم بر پایه همین قانون و از سوی مردم انتخاب شد.

وی یادآور شد: تفاهم برای برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۰ می ۲۰۱۸ در جمهوری دومینیکن و با حضور اپوزیسیون حاصل شد اما اپوزیسیون به دستور آمریکا و با حمایت کلمبیا این انتخابات را زیر سوال برد.

معاون آسیایی وزارت خارجه ونزوئلا در ادامه افزود: این انتخابات توسط شورای ملی انتخابات ونزوئلا تایید شد. این همان شورایی بود که در ۲۰۱۵ گوایدو را به عنوان نماینده مجلس به رسمیت شناخت.

وی تصریح کرد: مادورو کنترل همه امور داخلی ونزوئلا را در دست دارد و فرمانده کل نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح ملی به طور منظم وظایف خود را انجام داده و از دستورات مادورو اطاعت می کنند.

«روبن داریو مولینا» در ادامه تأکید کرد: نیروهای مسلح به همراه مردم آمادگی دفاع از حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی خود را دارند.

وی در پایان گفت: مادورو از صلح و مردم طبق این جمله معروف حمایت می کند: اگر صلح می خواهیم پس باید برای آن تلاش کنیم. ما به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد که به ما حمله کند و به امپریالیسم هشدار می دهیم که در اتخاذ اقدامات خود احتیاط به خرج دهد و مدعی ساقط کردن دولت مشروع ونزوئلا نباشد.