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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۰

محسن رضایی در گفتگو با مهر:

بیانیه «گام دوم» از اسناد بالادستی در سیاست‌های کلی نظام است

بیانیه «گام دوم» از اسناد بالادستی در سیاست‌های کلی نظام است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه گام دوم انقلاب را از جمله اسناد بالادستی دانست که در سیاست‌های کلی نظام به عنوان مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملی شدن بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: بیانیه گام دوم رهبر انقلاب به عنوان یک سنگ بنایی برای سیاست گذاری کلان کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: ما سعی خواهیم کرد یکی از مبانی سیاست‌های کلی نظام را بیانیه «گام دوم» مقام معظم رهبری قرار دهیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مقرر است در خصوص بیانیه فصل جدیدی از سیاست گذاری‌ها در مجمع شکل گیرد؟ گفت: همانطور که قانون اساسی و اسناد بالادستی مبنای سیاست‌های کلی نظام است، این بیانیه هم یکی از اسناد بالادستی خواهد بود که در سیاست‌های کلی مؤثر است.

کد مطلب 4557168

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