به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه شنبه در دیدار با مدیران، اساتید و طلاب مدارس علمیه شهید صدوقی و امام موسی کاظم (ع) که در سالن همایش مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، به موضوع بندگی اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه خداوند متعال انسان را خلفیه خود در روی زمین قرار داده است همین بندگی است.

وی با بیان اینکه با بندگی است که انسان می‌تواند به بالاترین درجات برسد، گفت: انسان در طول زندگی خود مورد آزمون‌های مختلفی قرار می‌گیرد تا معیار واقعی او مشخص شود.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه برای رسیدن انسان به بالاترین مقام‌ها ابزارهایی چون وحی و عقل در اختیارش قرار داده شده است، افزود: برای رسیدن به مقام والا تنها ابزار و شناخت کافی نیست بلکه عامل مهم انگیزه است؛ کسانی که به خداوند کافر شدند ابزار عقل و وحی را داشتند اما انگیزه نداشتند.

وی با بیان اینکه خدا انبیا را با دو عامل خوف و رجاء به سمت مردم فرستاد، ابراز کرد: معرفت و انگیزه باید در کنار هم باشند.

آیت الله مصباح یزدی تأکید کرد: باید از ابزاری که در اختیار داریم به بهترین نحو استفاده کنیم، اگر عاقلیم و از قدرت فکر برخوردار هستیم باید در کارها بیاندیشیم تا ضرر نکنیم و به موفقیت برسیم نه اینکه از آن در راه‌های شیطانی و کلاهبرداری استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ ملت‌ها مورد آزمون‌های مختلف قرار گرفتند، گفت: امروز نیز خداوند مردم را در آزمون دیگر برای یاری دین دعوت کرده و فرمود: «برای یاری دین خدا در عین حال که خود را مجهز می‌کنید ولی به سلاح و نیروی خود تکیه نکنید بلکه امید و توکل به خدا داشته باشید».

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: برای پیروزی و موفقیت در کارها نباید به بیگانگان دل بست و تنها باید توکل بر خداوند داشت و با تکیه بر او پیش رفت.

وی اظهار کرد: اگر در تحریم‌ها و بروز مشکلات امید به بیگانگان داشته باشیم تا تحریم‌ها را رفع کنند گرفتار خواهیم شد.

آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه تاریخ درس عبرت برای همه است، افزود: در طول تاریخ، شرایط رشد بشریت در هیچ شرایطی مانند این زمان نبوده و از طرفی میراث همه انبیا در اختیار ما قرار دارد لذا اگر ما صدر اسلام بودیم و گرفتار مشکلات اقتصادی می‌شدیم شکست می‌خوردیم.

وی با بیان ویژگی‌های شخصیتی امام راحل گفت: امام خمینی (ره) با همه سختی و مشکلاتی که وجود داشت و مخالفت‌هایی که می‌شد اما تنها بر اساس احساس مسئولیت و وظیفه شرعی و الهی در برابر بزرگ‌ترین ارتش خاورمیانه قیام کردند ۰.