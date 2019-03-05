سایه احسان و نیکوکاری بر سر محرومان/جشنی با شعار عیدی برای همه

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی سال که از راه میرسد، هزینههای زندگی دو چندان میشود و این دغدغه اغلب خانوادههایی است که در لایههای پایین جامعه قرار دارند. در واقع، امرار معاش این قبیل از خانوادههای کم درآمد و بی بضاعت، با دشواری و سختی سپری میشود و همین مسئله باعث میشود مشکلات آنها در روزهای پایانی سال، شدت یابد.
خرید لباس نو و مایحتاج شب عید، از جمله دغدغههای پدر خانواده و سرپرست خانوارهایی است که مشکلات مالی و اقتصادی دارند. از همین رو، کمیته امداد چند سالی است با برگزاری جشن احسان و نیکوکاری، تلاش کرده هموطنان را در تأمین نیازهای این قبیل خانوادهها مشارکت دهد.
برگزاری جشن نیکوکاری در این سالها، توانسته تا حدودی مرهمی بر زخمهای خانوادههایی باشد که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و بعضاً نمیتوانند آنطور که باید و شاید، به استقبال سال نو بروند. امسال نیز با توجه به تلاطمهای اقتصادی که شاهد بوده ایم و گرانی اجناس و کالاهای اساسی، میطلبد که هموطنان، مشارکت بیشتری در این امر خداپسندانه داشته باشند تا شاید سال نو برای خانوادههای محروم و بی بضاعت، به خوبی و خوشی آغاز شود.
علیرضا عسکریان معاون مشارکتهای مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری امسال با هدف عیدی برای همه در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه برگزار میشود گفت: هر سال با نزدیک شدن سال جدید با هدف کمک به دانش آموزان نیازمند و خانوادههای آنها جشن نیکوکاری برگزار میشود و این دو روز به صورت نمادین است و جشن تا ۲۹ اسفند ماه در غالب پایگاههای عمومی در سراسر کشور ادامه دارد.
وی افزود: امسال ۲۹ هزار مدرسه در جشن نیکوکاری مشارکت دارند و تمام کمکهای مردمی جمع آوری شده به دانش آموزان محروم و خانوادههای نیازمند اختصاص پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه از یک ماه قبل بستر برگزاری این مراسم آماده شده است، تاکید کرد: میزان کمکهای مردمی از ابتدای سال جاری تا کنون به نسبت سال گذشته، ۴۱ درصد افزایش داشته است و امیدواریم با شیب خوبی که آغاز شده میزان کمکها ادامه پیدا کند.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد اظهار داشت: هر میزان کمکی که در این جشن جمع آوری شود به سفره محرومان میرود و با توجه به اینکه امسال سال خاصی است امیدواریم که با کمک مردم خیر و نیکوکار ذرهای از شادیها با محرومان تقسیم شود.
به گفته وی، مردم نیکوکار میتوانند از طریق سایت کمیته امداد کمکهای خود را ارسال کنند همچنین از طریق درگاههای نیکوکاری با شماره ۰۹۶۸۷۸۷ تماس بگیرند و *۸۷۸۷* با وارد کردن کد استان و در نهایت مربع به طور دقیق به استان مورد نظر خود کمک کنند.
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