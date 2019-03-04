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۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۱۵

در پی کنسرتی نامتعارف؛

ممنوعیت برگزاری کنسرت حمید حامی در شیراز /توضیح ارشاد فارس

ممنوعیت برگزاری کنسرت حمید حامی در شیراز /توضیح ارشاد فارس

شیراز- درپی حواشی اجرای حمید حامی در تالار حافظ، این خواننده موسیقی پاپ تا اطلاع بعدی اجازه برگزاری کنسرت در شیراز ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پی پخش گوشه‌ای از کنسرت حمید حامی که در تالار حافظ شیراز برگزار شده بود به حواشی مربوط به آن پاسخ داد و حرکت یاد شده را کاملاً محکوم کرد.

مهدی رنجبر گفت: اکنون که چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را با شکوهی بیش از پیش جشن گرفتیم، برخی در تلاشند تا این جشن ملی را با ایجاد حواشی نامرتبط و بزرگ نمایی برخی اتفاقات به تلخی بکشانند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: در راستای شادابی و نشاط بیش از پیش جامعه به ویژه در روزهایی که مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است، تلاش داریم تا با اجرای برنامه‌های شاد و مفرحی، روحیه شادابی و نشاط را در جامعه زنده نگه داریم، از این رو پس از بازبینی‌ها و بررسی‌های اولیه، مجوز اجرای این گونه برنامه‌ها را صادر می‌کنیم.

رنجبر اظهار کرد: در تمام مراحل از آغاز صدور مجوز تا انتها، این اداره کل به ویژه بخش فرهنگی هنری و حراست با دغدغه و حساسیت فراوان تلاش دارند تا برنامه‌ها بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شود و مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی ادامه داد: مدیریت حوزه فرهنگ و هنر استان فارس نخواهد گذاشت تا برخی با سوءاستفاده از موقعیت، برنامه‌ها را با حاشیه سازی های غیرمرتبط و خارج از هنجارهای فرهنگی و هنری جامعه، با مشکل مواجه کنند و این اداره کل در اجرای کنسرت حمید حامی، در سانس اول به محض مشاهده پخش یک تصویر نامتعارف، سریعاً ضمن تذکر لازم از ادامه و تکرار آن جلوگیری کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان داشت: لذا شایسته نیست برخی با دیدن یک حاشیه، که با واکنش سریع و به موقع حراست این اداره کل، از ادامه آن بدون ایجاد تشنج و با آرامش تمام، جلوگیری شد، با بزرگ نمایی آن، موجبات تکدر خاطر دیگران را فراهم کنند.

رنجبر گفت: این اداره کل ضمن محکوم کردن این حرکت، به مردم شریف و شهیدپرور شیراز و استان فارس، این اطمینان را می‌دهد که با پیگیری و بررسی‌های لازم، با عوامل فنی، اتاق انفورماتیک و برگزار کننده، برخورد قانونی انجام شده و تذکرات لازم نیز به خواننده و گروه اجرایی ابلاغ گردیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز هیچ اجرایی برای این گروه تا اطلاع ثانوی در استان فارس صادر نخواهد شد.

کد مطلب 4559250

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