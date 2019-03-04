ممنوعیت برگزاری کنسرت حمید حامی در شیراز /توضیح ارشاد فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پی پخش گوشه‌ای از کنسرت حمید حامی که در تالار حافظ شیراز برگزار شده بود به حواشی مربوط به آن پاسخ داد و حرکت یاد شده را کاملاً محکوم کرد.

مهدی رنجبر گفت: اکنون که چهلمین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی را با شکوهی بیش از پیش جشن گرفتیم، برخی در تلاشند تا این جشن ملی را با ایجاد حواشی نامرتبط و بزرگ نمایی برخی اتفاقات به تلخی بکشانند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: در راستای شادابی و نشاط بیش از پیش جامعه به ویژه در روزهایی که مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را بر جامعه تحمیل کرده است، تلاش داریم تا با اجرای برنامه‌های شاد و مفرحی، روحیه شادابی و نشاط را در جامعه زنده نگه داریم، از این رو پس از بازبینی‌ها و بررسی‌های اولیه، مجوز اجرای این گونه برنامه‌ها را صادر می‌کنیم.

رنجبر اظهار کرد: در تمام مراحل از آغاز صدور مجوز تا انتها، این اداره کل به ویژه بخش فرهنگی هنری و حراست با دغدغه و حساسیت فراوان تلاش دارند تا برنامه‌ها بدون هیچ گونه مشکلی برگزار شود و مردم بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی ادامه داد: مدیریت حوزه فرهنگ و هنر استان فارس نخواهد گذاشت تا برخی با سوءاستفاده از موقعیت، برنامه‌ها را با حاشیه سازی های غیرمرتبط و خارج از هنجارهای فرهنگی و هنری جامعه، با مشکل مواجه کنند و این اداره کل در اجرای کنسرت حمید حامی، در سانس اول به محض مشاهده پخش یک تصویر نامتعارف، سریعاً ضمن تذکر لازم از ادامه و تکرار آن جلوگیری کرد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس بیان داشت: لذا شایسته نیست برخی با دیدن یک حاشیه، که با واکنش سریع و به موقع حراست این اداره کل، از ادامه آن بدون ایجاد تشنج و با آرامش تمام، جلوگیری شد، با بزرگ نمایی آن، موجبات تکدر خاطر دیگران را فراهم کنند.

رنجبر گفت: این اداره کل ضمن محکوم کردن این حرکت، به مردم شریف و شهیدپرور شیراز و استان فارس، این اطمینان را می‌دهد که با پیگیری و بررسی‌های لازم، با عوامل فنی، اتاق انفورماتیک و برگزار کننده، برخورد قانونی انجام شده و تذکرات لازم نیز به خواننده و گروه اجرایی ابلاغ گردیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز هیچ اجرایی برای این گروه تا اطلاع ثانوی در استان فارس صادر نخواهد شد.