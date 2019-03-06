مشاوره تلفنی کودک و نوجوان همواره در دسترس شماست

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از بدو تولد، نوزاد به حمایت پدر و مادر نیاز دارد و وظیفه والدین این است بر اساس اصول صحیح تربیتی، در هر سن، کودک را راهنمایی کرده و او را برای ورود به مراحل بعدی زندگی آماده کنند.

از سنین پایین، در هر دوره کودک با موارد جدیدی آشنا می‌شود و والدین باید موضوعات مختص به سن کودک را به او آموزش دهند.

لازم به ذکر است، شرایط زندگی فرد در کودکی و نحوه برخورد پدر و مادر با او کم کم زیر بنای شخصیت کودک در بزرگسالی را می‌سازد و به همین دلیل اهمیت دوران کودکی و نوجوانی بسیار بالاست.

مثلاً در سنین ۲ الی ۳ سالگی و یا حتی کمتر والدین باید به کودک آموزش دهند که خودش به دستشویی برود و دیگر از پوشک استفاده نکند! این مرحله ممکن است برای بسیاری از خانواده‌ها مرحله‌ای سخت و چالش برانگیز باشد و برای گذر از این مرحله نیاز به کمک و راهنمایی داشته باشد.

در همین سنین است که کودک باید استقلال را تجربه کند و دائماً برای هر کاری به پدر یا مادر وابسته نباشد.

یکی دیگر از مواردی که شاید برای پدر و مادرها چالش بر انگیز باشد، تنها خوابیدن کودک است؛ در چنین شرایطی بعضی از والدین نمی‌دانند با چه روشی این موضوعات را به کودک خود آموزش دهند و از همان سنین کم شخصیت کودک را به درستی پرورش دهند.

روانشناسی بلوغ در نوجوانان

در دوران بلوغ دختر و پسر وارد مرحله‌ای جدید از زندگی می‌شوند و با مسائل تازه ای روبرو خواهند شد و نیاز به راهنمایی والدین دارند؛ در این دوران معمولاً بچه‌ها لجبازی می‌کنند و نیاز به آموزش‌های جدی تری دارند و به همین دلیل راهنمایی گرفتن از مشاورین کودک و نوجوان اهمیت ویژه ای پیدا می‌کنند.

برای این که کودک روشی صحیح مفاهیم و موضوعات مختلف را بیاموزد، توصیه می‌شود پدر و مادر با مشاورین این حوزه مشورت کنند و از آنها کمک بگیرند.

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راه کارهایی برای کنترل ترس کودکان

ترس پدیده‌ای است که برای بیشتر کودکان دیده می‌شود اما اگر ترس و اضطراب بیش از حد طبیعی در کودک نمودار شد می‌بایست جدی گرفته شود و حتماً برای کنترل آن اقدامات لازم انجام شود.

اگر کودک شما بدخلقی می‌کند، به هر دلیل دوست ندارد کارهای روزانه اش را انجام دهد و بی اشتها شده و آرام و قرار ندارد؛ این نشانه‌ها را جدی بگیرید و برای از بین بردن این ترس و اضطراب مخرب قدمی بردارید.

هرگز کودک خود را برای ترس و اضطرابش سرزنش نکنید.

با او با آرامی صحبت کنید و به او آرامش و اطمینان بدهید.

با او بازی کنید و برای بودن با کودک زمان بیشتری صرف کنید.

احتیاجات او را تأمین کنید تا بخاطر این احتیاجات دچار اضطراب نشود (غذا، موارد مورد نیاز برای مدرسه و …)

کارهای اضافی را حذف کنید. بیش از توان کودک از او توقع نداشته باشید.

با او تکنیک‌های کاهش اضطراب را تمرین کنید. نفس عمیق بکشید و به او کمک کنید و یاد بدهید اضطراب خود را کنترل کند.

اگر با انجام این کارها باز هم کودک دچار اضطراب و تنش است، توصیه می‌شود حتماً با کمک مشاور و بهره بردن از روانشناسی کودک و نوجوان برای از بین بردن اضطراب در فرزندتان قدمی بردارید تا این حس در کودک ریشه دار نشود.

تغییرات دوران بلوغ در نوجوانان (بلوغ زودرس)

دوران بلوغ در دختران از ۹ سالگی و در پسران بین ۹ تا ۱۴ سالگی است. در صورتی که نشانه‌های فیزیکی بلوغ قبل از سنین ذکر شده ظاهر شود، بلوغ زودرس رخ داده است.

عوامل مختلفی مانند ژنتیک، خوراک، محیط خانواده و … باعث بلوغ زودرس می‌شوند.

بعضی از نوجوان در چنین شرایطی خود را مدام با هم سن و سالان خود مقایسه می‌کنند و حتی ممکن است به خاطر این تغییرات و نا آگاهی از تغییرات دوران بلوغ دچار استرس و اضطراب شوند.

به همین دلیل توصیه می‌شود والدین از نشانه‌های بلوغ اطلاعات کامل را کسب کنند و در صورت دیدن این نشانه‌ها در فرزند خود قبل از سن ۹ سالگی، حتماً رد این باره با او صحبت کنند تا نوجوان از شرایط خود آگاه شود و استرس ناشی از این تغییرات در نوجوان کاسته شود.

راهکارهای برخورد با کودکی که فیلم مبتذل دیده است

یکی از مواردی که خانواده‌ها را نگران می‌کند و معمولاً در چنین شرایطی خانواده نمی‌داند چه عکس العملی از خود نشان دهد، مواجه شدن کودک با عکس‌ها و فیلم‌های مبتذل است.

سوال اکثر مادرها و پدرها این است که اگر کودکی در سنین کم و یا در نوجوانی به هر طریق با این فیلم‌ها و عکس‌ها مواجه شد، والدین چه برخوردی باید از خود نشان بدهند؟ روش صحیح برخورد با کودکی که فیلم مبتذل دیده چیست؟

اگر کودک شما این تجربه را داشته است و یا شما در حال دیدن فیلم‌های مبتذل به اصطلاح مچ او را گرفته‌اید، در قدم اول نباید عکس العمل غیر منطقی نشان دهید.

سعی کنید خونسرد باشید و اگر دچار پریشانی شدید، اول خود را آرام کنید تا بتوانید عکس العمل درستی نشان دهید.

هرگز با کودک بد برخورد نکنید! تنبیه فیزیکی (کتک زدن) و تنبیه روانی (گفتن جملاتی که بار منفی دارند) هیچ چیزی را درست نمی‌کند!

با کودک صحبت کنید؛ به او نزدیک شوید.

اگر کودک سن کمی دارد، دسترسی کودک به این فیلم‌ها را قطع کرده و سعی کنید این فیلم را فراموش کند.، بازی درمانی می‌تواند در این مرحله کمک کننده باشد.

کودک را محدود نکنید! اگر کودک این فیلم را در گوشی یا تبلت دیده است، دسترسی او به گوشی را محدود نکنید و به اجبار او را وادار به معذرت خواهی یا ابراز پشیمانی ننمایید.

تلاش کنید با آگاهی کامل آموزش‌های مربوطه را به کودک خود از سنین کم بیاموزید تا در موقعیت‌های مختلف بداند چه عکس العملی از خود نشان دهد.

به طور کلی بهترین کار در چنین موقعیت‌هایی این است که حتماً از مشاورین کودک و نوجوان بهره بگیرید و روش برخورد صحیح در چنین مواقع را از مشاورین کودک و نوجوان بخواهید تا صدمات روحی ناشی از دیدن این گونه فیلم‌ها در کودک نهادینه نشود.

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