راهکارهای مدیریت هیجانات بازار ارز

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی- معصومه مهری: عباس آرگون در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مدیریت بازار ارز در ایام پایانی سال گفت: وجود برخی هیجانات در بازار ارز را می‌توان به برخی نااطمینانی‌ها از آینده اقتصاد ایران نسبت داد که به هر نسبتی که سیاستگذار بتواند این عدم اطمینان نسبت به آینده را مدیریت کرده و کاهش دهد، می‌تواند به همان نسبت در مدیریت بازار ارز، موفق باشد؛ وقتی برخی پیش‌بینی می‌کنند که سال سختی برای اقتصاد ایران پیش رو باشد، همین امر، انتظارات تورمی در مردم ایجاد می‌کند که به التهابات بازار دامن می‌زند؛ البته بانک مرکزی کنترل بازار را در اختیار گرفته و اجازه غلبه این هیجانات را در طولانی‌مدت به بازار ارز نمی‌دهد.

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: چنین پیش بینی‌هایی، تقاضا برای تبدیل پول نقد به دارایی‌های سرمایه‌ای و نقدپذیر را افزایش می‌دهد و همین امر، سبب می‌شود که مردم مجدد برخی بازارها را برای تبدیل دارایی‌های مالی خود جذاب بدانند؛ اما به هر حال دولت مدیریت بازار ارز را در اختیار دارد و بانک مرکزی با ورودهای به موقعی که به بازار دارد، این جو هیجانی را کنترل کرده و اجازه جهش قیمت را نخواهد داد.

وی تصریح کرد: هنر بانک مرکزی این است که در طرف عرضه، مدیریت صورت داده و تقاضا را نیز کنترل کند؛ اگر شرایط عادی باشد، عدد قیمتی که برای هر دلار آمریکا و سایر انواع ارز در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، به مراتب کمتر و پایین‌تر خواهد بود؛ اما محدودیت‌هایی وجود دارد که اگر بازار به درستی مدیریت نشود، عملاً نظم بازار را به هم می‌زند، پس برای داشتن یک آرامش نسبی در بازار ارز، آن هم در روزهای پایانی سال باید بانک مرکزی هوشیارانه‌تر در فضا وارد شده و مدیریت را بهتر از قبل انجام دهد.

به گفته آرگون، تک تک فعالان اقتصادی باید به ایجاد یک جو آرامش در بازار کمک کنند، چراکه ایجاد آرامش در این بازار به نفع همه است و البته بانک مرکزی و سیاستگذار ارزی نیز باید تصمیمات کارشناسی و اصولی بگیرد تا فضایی فراهم گردد که بتوان آینده بازار ارز را پیش بینی کرد و ثبات در تصمیم گیری ها را نیز شاهد بود.

وی اظهار داشت: مدیریت مؤثر از سمت بانک مرکزی باید توازن در بازار را پیش آورد تا آرامش را تجربه کنیم؛ چراکه در شرایط آرامش می‌توان برنامه ریزی کرد و تولید ر ا پیش برد؛ بالاخره تحریم‌ها هم راهکار دارد و برای عبور از آن باید برنامه ریزی کرد؛ می‌توان با همدلی و هماهنگی بیشتر در داخل بر تحریم‌ها غلبه کرد. اگر انسجام نباشد، قطعاً آسیب‌پذیر خواهیم بود؛ باید انسجام و هماهنگی را در دستور کار قرار دهیم و این نکته را مدام به خود گوشزد نمائیم که مشکل هر فرد، تنها متعلق به خودش نیست؛ بلکه متعلق به جامعه است و با یک نگاه سیستمی باید آن را از بین برد.

آرگون گفت: در عین حال، عمق‌بخشی به بازار باید انجام شود؛ اکنون مقداری اوضاع بازار ارز به هم ریخته است، اما سیاست‌های متناسب با عرضه و تقاضا راهگشا است که در دستور کار بانک مرکزی هم قرار دارد.