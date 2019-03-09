آغاز تهیه وتوزیع ماهی برای مصرف مردم با قیمت مصوب ستادتنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر ظهر شنبه در بازدید از لنج ماهی در اسکله اداره بندر جهت برنامه‌ریزی توزیع ماهی در سطح شهرستان به قیمت تعاونی گفت: از مدیر شیلات و صیادان که برای رفاه بیشتر مردم با ستاد تنظیم بازار همکاری می‌کنند تشکر می‌شود.

رادمهر بیان داشت: صیادانی که برای صید سوخت یارانه ایی دریافت می‌کنند برای تهیه ماهی بازار باید همکاری لازم را داشته باشند که یکی از هدف آنها نیز همین است.

فرماندار شهرستان جاسک عنوان کرد: مسئول انقلابی باید در همه صحنه‌ها و در همه شرایط در کنار مردم باشد و دغدغه مردم را مشکل خود بداند که با این طرز تفکر و اقدام می‌توان به موقع مسائل را مدیریت و مرتفع کرد.

وی افزود: با توجه به فرا رسید روزهای پایان سال افزایش تقاضای مردمی در خصوص کالاهای اساسی همه ساله امری بدیهی و قابل پیش بینی بوده وبا نظارت بر بازار و تهیه به موقع اقلام مورد نیاز با قیمت مناسب باید بهانه را از بدخواهان و مردم گرفت.

فرماندار شهرستان جاسک تصریح کرد: برخی‌ها با شایعه پراکنی در سطح کشور و دامن زدن به موادی مثل گرانی و یا نام بردن برخی کالاها از طریق فضای مجازی خود مسبب گران شدن این اجناس در بیشتر موارد هستند که مردم فهیم ما بیشتر موقع نیز هوشیارانه عمل کرده‌اند و البته برخی گرانی‌ها نیز بخاطر عدم نظارت کافی و استفاده سود جویان به صورت کلی است، که باید دستگاه‌های مربوطه بر اهمیت کار خود در معیشت و زندگی مردم واقف باشند و به جد پیگیری کنند.

رادمهر با اشاره به جلسه اخیر ستاد تنظیم باز شهرستان گفت: در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار نیز به مدیران و اعضای ستاد تنظیم بازار در شهرستان در ایام تعطیلات نوروزی تاکید شده است تا با گشت‌های میدانی با حضور مدیران در این ایام و گشت‌های کارشناسان در شهرستان به صورت شبانه روزی پیگیر امورات مردم باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان جاسک در خصوص تأمین ماهی شهرستان گفت: با توجه به درخواست مردمی و مصوبه ستاد تنظیم بازار جهت توزیع ماهی با قیمت مناسب در سطح شهرستان با همکاری شیلات و صیادان با این ستاد از امروز به صورت روزانه به میزان مصرف مردمی و میزان تقاضا توزیع می‌شود.

رادمهر عنوان کرد: تهیه اقلام ضروری برای شهرستان علاوه بر ماهی از گوشت قرمز و مرغ، میوه و حتی حبوبات پیگیری‌های لازم صورت گرفته که توسط عاملان ستاد تنظیم بازار به قیمت مناسب از ۲۰ اسفند ماه در مکان‌های مشخص در سطح شهرستان توزیع، و برنج نیز با قیمت تنظیم بازار در شهرستان توزیع می‌شود که در این خصوص هیچ گونه کمبود و محدودیتی وجود ندارد.

به گزارش مهر در حاشیه این بازدید تعدادی از صیادان لنج‌های صیادی در اسکله اداره بندر از حرکت فرماندار شهرستان جاسک در خصوص برخورد با صید غیر مجاز برخی از شناورهای صید صنعتی تقدیر و تشکر کرده و برای همکاری با ستاد تنظیم بازار تا هر زمان که مورد نیاز باشد اعلام آمادگی کردند.