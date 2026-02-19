به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، گشتهای تنظیم بازار در شهرستان جاسک با هدف پایش مستمر بازار و نظارت بر روند تأمین و توزیع اقلام اساسی تشدید شد.
عباسی راونگی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک با تأکید بر ضرورت تأمین بهموقع کالاهای پرتقاضای این ایام، اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب، نظارت بر عملکرد واحدهای عرضه و شبکه توزیع افزایش یافته و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود خاصی در بازار مشاهده نمیشود، افزود: در صورت بروز هرگونه کمبود، موضوع به سرعت پیگیری و اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
