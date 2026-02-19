۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

تشدید گشت‌های تنظیم بازار در جاسک همزمان با ماه رمضان

جاسک- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک از تشدید گشت‌های تنظیم بازار و افزایش نظارت بر توزیع کالاهای اساسی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، گشت‌های تنظیم بازار در شهرستان جاسک با هدف پایش مستمر بازار و نظارت بر روند تأمین و توزیع اقلام اساسی تشدید شد.

عباسی راونگی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جاسک با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای پرتقاضای این ایام، اظهار کرد: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب، نظارت بر عملکرد واحدهای عرضه و شبکه توزیع افزایش یافته و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود خاصی در بازار مشاهده نمی‌شود، افزود: در صورت بروز هرگونه کمبود، موضوع به سرعت پیگیری و اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

