شرایط جذب عضو هیئت علمی در دانشگاههای غیرانتفاعی

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل دانشگاه‌های غیرانتفاعی در جذب عضو هیئت علمی گفت: دانشگاه‌ها غیرانتفاعی محدودیتی در جذب عضو هیئت علمی ندارند منتهی فردی که قرار است استخدام شود باید استانداردهای لازم استخدام را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر فرد مذکور دو مدرک خود را پشت سرهم از دانشگاه درجه دو و سه اخذ کرده باشد برای عضویت هیئت علمی دانشگاه پذیرش نمی‌شود باید حداقل یک مدرک خود را از دانشگاه برتر و شناخته شده دریافت کرده باشد.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: از طرفی تعداد دانشجویان مراکز غیرانتفاعی کم بوده و نمی‌توانند عضو هیئت علمی زیادی جذب کنند، چرا که باید حقوق و مزایای اساتید را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: دوم اینکه باید استاندارهای لازم کمیته جذب هیئت علمی وزارت علوم را کسب کنند، مدارک فردی که به عنوان عضو هیئت علمی استخدام می‌شود باید از نظر علمی اخلاقی توسط کمیته مذکور تأیید شود تا دانشگاه‌ها غیرانتفاعی بتوانند استخدام کنند.