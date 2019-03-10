بشار اسد: تروریسم به منطقه جغرافیایی خاصی محدود نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز با چن شیائو دونگ معاون وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو کرد.

بشار اسد در این دیدار گفت: جنگ علیه سوریه شکل جدیدی به خود گرفته است و اساس آنرا محاصره و جنگ اقتصادی تشکیل می‌دهد.

وی افزود: ابزاری سیاست بین المللی امروز تغییر کرده است. اختلافاتی که قبلاً از طریق گفتگو حل می‌شد به شیوه‌ای مختلف بر اساس بایکوت و فراخوانی سفیران، محاصره اقتصادی و به کارگیری تروریسم استوار است.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: جنگ ضد تروریسم بخشی از جنگ گسترده در عرصه بین المللی است و تروریسم به منطقه جغرافیایی خاصی محدود نمی‌شود و مسافت‌های به هر اندازه که طولانی باشد مانعی در برابر گسترش تفکر افراطی نیست.

بشار اسد تاکید کرد: مبارزه با تروریسم فقط از طریق نظامی میسر نمی‌شود بلکه آنچه مهمتر است مبارزه فکری و ایدئولوژیکی است.

وی افزود: مبارزه با تروریسم در نهایت به راهکار سیاسی منتهی می‌شود و هر گونه گفتگو درباره راهکار سیاسی با توجه به گسترش تروریسم توهمی و نیرنگ است.