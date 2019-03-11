جزئیات ساعات کار سامانه ساتنا/ سامانه پایا چه ساعاتی فعال است؟

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی- معصومه مهری: بر اساس اعلام شعب بانکی، اقداماتی جهت افزایش سرویسدهی به مشتریان در شبکه بانکی با توجه به فرارسیدن ایام پرتقاضای شب عید، صورت گرفته و بر این اساس ساعات کار ساتنا و پایا تغییراتی داشته است.
بر این اساس، روز سه شنبه در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ساعات شروع کار ساتنا (دستور پرداخت بین مشتری و بین بانکی) ساعت ۷ صبح تا ۲۱ و ساعات کاری پایا همانند روزهای عادی خواهد بود.
در عین حال، ساعات کاری ساتنا در روز چهارشنبه ۲۹ اسفندماه ۹۷ برای شروع ۷ صبح و برای پایان ۲۱ تعیین شده است. این ساعات در روز ۲۹ اسفندماه برای پایا صرفاً ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد اعلام شده است.
بر اساس اعلام شعب بانکی، از تاریخ ۱ فروردین ۹۸ تا ۴ فروردین ۹۸، ساتنا غیرفعال بوده و سیستم پایا نیز همانند روزهای تعطیل رسمی عمل خواهد کرد.
به گزارش مهر، در سامانه ساتنا، مشتریانی که در بانک، دارای یکی از انواع حساب (جاری، پس انداز و کوتاه مدت) هستند، میتوانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال) به حساب خود و یا سایر افراد در سایر بانکها اقدام نمایند. سامانه یاد شده به مشتریان یک بانک این امکان را میدهد با مراجعه به شعب بانک خود و یا از طریق سامانه اینترنتی بانک حوالههایی با مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال را به هر حسابی در هر بانکی انتقال دهند.
از مزایای به کارگیری ساتنا امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن است.
همچنین از طریق پایا میتوانید دستور پرداخت (انجام انتقال وجه) را بهتاریخ روز یا روزهای آتی صادر کرد. با سامانهی پایا، انتقال وجه از سپرده بانکی در بانک به حسابهای متمرکز سایر بانکها حداکثر تا ۲۴ ساعت و به حسابهای غیرمتمرکز دیگر بانکها حداکثر تا ۴۸ ساعت انجام میشود. امکان ثبت انتقال وجه گروهی (چندین انتقال) از طریق سامانه پایا وجود دارد. اگرچه محدودیتی برای مبلغ انتقال وجه از طریق سامانهی پایا وجود دارد؛ توصیه میشود برای انتقال مبالغ بیشاز ۱۵۰ میلیون ریال از سامانه ساتنا استفاده کنید.
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