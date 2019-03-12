تاثیر بی خوابی و کم آبی بر کاهش سرعت متابولیسم بدن

به گزارش خبرنگار مهر، انرژی نیاز به این فرایندهای شیمیایی دارد. به حداقل میزان انرژی موردنیاز بدن برای انجام این فرآیندهای شیمیایی، «نرخ متابولیک مبنا» (BMR) گفته میشود. این BMR برای ۴۰ تا ۷۰ درصد نیاز انرژی روزانه بدن برآورد میشود.
زمانیکه روند متابولیسم کُند میشود، میتوان گفت BMR کُند شده است. و کاهش روند متابولیسم میتواند منجر به اضافه وزن، خشکی پوست، ریزش مو، خشکی بدن و سردرد شود. در ادامه به برخی دلایل اصلی کُندشدن روند متابولیسم اشاره میشود.
بیخوابی
عدم خواب کافی بر هورمونهای کنترل کننده متابولیسم و مصرف انرژی تأثیر میگذارد. همچنین موجب مقاومت انسولین و بالا رفتن میزان گلوکز میشود.
ورزش کم
ورزش روزانه منظم موجب تقویت متابولیسم میشود. در حقیقت ورزشهای نظیر وزنه برداری دارای فواید بیشتری هم هستند. اگر به اندازه کافی ورزش نکنید، تأثیرات بدی بر بدن تان خواهد داشت.
کم آبی
آب مهمترین مؤلفه اکثر واکنشهای شیمیایی در بدن است. کمبود آب در نهایت میتواند منجر به کُندشدن روند متابولیسم شود. از اینرو توصیه میشود به قدرکافی آب بنوشید.
کمبود مواد مغذی
زمانیکه مواد مغذی بدن کافی نباشد، توانایی بدن در تولید انرژی مختل میشود. شما باید اطمینان حاصل کنید که بدن تان به قدرکافی مواد مغذی نظیر روی، سلنیوم، منیزیم و آهن دریافت میکند.
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