به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در دیدار «محمد الحلبوسی» رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس عراق، با اشاره به روابط حسنه و رو به گسترش ایران و عراق در زمینههای گوناگون، اظهار داشت: پارلمانهای ایران و عراق، نقش بسیار حائز اهمیتی در توسعه همه جانبه روابط دو ملت و دو کشور دارند و بزرگترین حامی روابط دولتها هستند.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم دو دولت برای ارائه تسهیلات در راستای ارتباط بیش از پیش تجار و فعالان اقتصادی ایران و عراق، گفت: باید برای گسترش همکاریهای بانکی دو کشور تلاش کنیم.
روحانی افزود: ایجاد بازارچههای مرزی در مرزهای مشترک دو کشور میتواند موجب تقویت روابط و همکاریهای ایران و عراق شود.
محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق نیز در این دیدار سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به عراق را بسیار مهم و نقطه عطفی در روابط رو به توسعه دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان شاهد عرصه جدیدی در روابط و همکاریهای ایران و عراق بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری باشیم.
رئیس مجلس عراق تأکید کرد: پارلمان و همه گروههای سیاسی عراق از رویکرد دولت این کشور برای توسعه مناسبات و همکاریها با دیگر کشورها بویژه جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و از توافقات دو کشور حمایت خواهد کرد.
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