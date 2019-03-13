انتشار لیست رشته های پرطرفدار جذب هیئت علمی/ شیمی در صدر تقاضاها

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۷ توسط هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، اعلام شد. متقاضیان از ۱۵ بهمن تا ۷ اسفند ۹۷ فرصت داشتند در این فراخوان شرکت کنند، براساس آمار اعلام شده توسط این مرکز، ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر در این فراخوان شرکت کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۴ نفر در یک رشته، ۲ هزار و ۱۷۸ نفر در دو رشته و ۸۱۸ نفر نیز در سه رشته ثبت نام کردند.

۲۸ رشته نسب به سایر رشته‌ها از تقاضای بیشتری برخوردار بوده است که رشته شیمی با ۷۶۵ ثبت نام، در صدر تقاضاها برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار دارد.

بعد از رشته شیمی، مهندسی برق با ۶۱۵ و مهندسی عمران با ۵۷۰ ثبت نام در ردیف‌های بعدی تقاضا برای عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار دارند. لیست ۲۸ رشته پرطرفدار عضویت هیئت علمی در فراخوان بهمن ۹۷ به شرح زیر است:

ردیف رشته تعداد متقاضی (نفر) ۱ شیمی ۷۶۵ ۲ مهندسی برق ۶۱۵ ۳ مهندسی عمران ۵۷۰ ۴ مهندسی مکانیک ۴۹۸ ۵ مهندسی کامپوتر ۴۳۳ ۶ فیزیک ۳۶۱ ۷ حقوق ۳۴۵ ۸ زیست شناسی ۳۲۳ ۹ ریاضی ۳۱۹ ۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی ۳۰۵ ۱۱ مدیریت ۲۸۵ ۱۲ آموزش ابتدایی ۲۷۵ ۱۳ زبان و ادبیات فارسی ۲۷۲ ۱۴ تربیت بدنی ۲۷۰ ۱۵ مهندسی شیمی ۲۶۹ ۱۶ روانشناسی ۲۵۸ ۱۷ مهندسی معماری ۲۱۴ ۱۸ حسابداری ۲۰۴ ۱۹ مهندسی مواد ۲۰۰ ۲۰ علوم تربیتی ۱۸۴ ۲۱ معماری ۱۸۲ ۲۲ مهندسی کشاورزی ۱۸۲ ۲۳ جامعه شناسی ۱۷۸ ۲۴ زبان انگلیسی ۱۷۵ ۲۵ معارف اسلامی ۱۷۲ ۲۶ مهندسی صنایع ۱۷۲ ۲۷ علوم سیاسی ۱۶۷ ۲۸ مدیریت بازرگانی ۱۶۲

هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، برنامه زمانبندی بیستمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیئت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۷ را اعلام کرد.

بر اساس این فراخوان، دانشگاه‌ها از ۱۹ دی ۹۷ تا ۲۷ دی ۹۷ فرصت داشتند تا نیازهای خود را اعلام کنند. مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی نیز فرصت داشت از ۲۹ دی الی ۶ بهمن ۹۷ به بررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت دانشگاه‌ها بپردازد. دانشگاه‌ها نیز همچنین از ۷ بهمن الی ۱۴ بهمن ۹۷ فرصت داشتند تا به تطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی بپردازند.

براساس اعلام مرکز جذب، فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از ۱۵ بهمن ۹۷ آغاز شده و تا ۷ اسفند ماه ۹۷ ادامه داشت، متقاضیان جذب در این زمان فرصت داشتند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. دانشگاه‌ها نیز از ۴ اسفند ۹۷ الی ۲۰ خرداد ۹۸ فرصت دارند تا به درخواست‌ها رسیدگی کنند. مرکز جذب اعضای هیأت علمی نیز ۲۱ خرداد ۹۸ الی ۳۱ تیر ۹۸ پرونده‌ها را بررسی کرده و در هیئت مرکزی جذب مطرح می‌کند.