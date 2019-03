روسیه مقصد اول دانشجویان پزشکی/ تنها ۵ دانشگاه روسی تاییدیه دارند

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس رتبه بندی‌های جهانی شانگهای، کیواس و تایمز بازنگری می‌شود و با توجه به تغییر رتبه دانشگاه‌ها در این رتبه بندی ها ممکن است برخی دانشگاه‌ها از فهرست خارج و برخی دیگر به فهرست وارد شوند.

وی افزود: به صورت معمول و با بررسی‌های انجام شده ۱۰ درصد دانشگاه‌ها نسبت به فهرست قبلی کمتر شده اند و حدود ۱۲ درصد به مجموع دانشگاه‌های فهرست کنونی اضافه شدند. در واقع تغییر چندانی را در تعداد دانشگاه‌های مورد تأیید شاهد نیستیم.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: تغییر اصلی که در فهرست رخ داده است درباره دانشگاه‌های کشور روسیه است که پیش از این ۵ دانشگاه این کشور مورد تأیید بودند اما اکنون سه دانشگاه در همه رشته‌ها و دو دانشگاه فقط در دندانپزشکی و داروسازی مورد تأیید هستند.

وی افزود: بیشترین دانشجوی ایرانی که در گروه علوم پزشکی تحصیل می‌کنند در دانشگاه‌های روسیه هستند و از همین رو افراد باید توجه داشته باشند که تنها سه دانشگاه در رشته‌های پزشکی و دو دانشگاه دیگر در رشته‌های دندانپزشکی و داروسازی مورد تأیید وزارت بهداشت هستند و برای تحصیل در این دانشگاه‌ها دقت لازم را داشته باشند.

اکبری تاکید کرد: بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، افرادی که از اول ژانویه ۲۰۱۹ برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته باشند امکان انتقال را ندارند و تنها پس از پایان تحصیل می‌توانند مدرک خود را ارزشیابی کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید از سوی وزارت بهداشت، در بخش کشور روسیه دانشگاه‌های Lomonosow Moscow State University و Novosibirsk State University و Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University در رشته پزشکی و A.I Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry فقط در رشته دندانپزشکی و دانشگاه Sechenov First Moscow State Medical University فقط در رشته داروسازی مورد تأیید وزارت بهداشت هستند.