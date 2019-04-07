ویروس ایدز با موفقیت نابود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، روش‌های درمانی فعلی متداول برای مقابله با ویروس اچ آی وی، مبتنی بر مصرف داروهایی است که موجب مخفی شدن و توقف فعالیت‌های این ویروس می‌شود. اما مشکل اساسی این است که به محض توقف استفاده از داروهای مذکور ویروس اچ آی وی فعالیت‌های خود را به شیوه‌ای تهاجمی مجدداً آغاز می‌کند.

از همین رو، روش‌های درمانی موجود برای مقابله با اچ آی وی باید در تمام طول عمر ادامه یافته و هرگز متوقف نشوند. اما محققان دانشگاه پیتسبورگ، روش تازه ای برای مقابله با ویروس مذکور ابداع کرده‌اند که نه تنها این ویروس موذی را از مخفیگاه خود در سلول‌های ایمنی بدن بیرون می‌کشد، بلکه می‌تواند ویروس یادشده را بکشد.

این روش درمانی ایمن ساز به MDC1 شهرت یافته که نه تنها ویروس اچ آی وی را نابود می‌کند، بلکه قادر به نابودی ویروس دیگری موسوم به سی ام وی است که عامل ابتلای ۹۵ درصد مردم جهان به اچ آی وی است.

در جریان اجرای عملیاتی این روش درمانی، ویروس اچ آی وی که خون را دچار عفونت کرده بود، شناسایی و با موفقیت نابود شد.

محققان برای تکمیل این روش درمانی در تلاش برای تأمین منابع مادی هستند و معتقدند از همین طریق می‌توان روزی واکسن‌هایی تولید کرد که به جای داروهایی که باید روزانه توسط افراد مبتلا به اچ آی وی مصرف شوند، قابل استفاده باشد.