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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۹:۱۵

ناکامی بزرگ امارات در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا

ناکامی بزرگ امارات در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا

امارات برای اولین بار بعد از ۱۷ سال نماینده‌ای در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته برگزار شد و «شیخ سلمان» به عنوان رئیس این کنفدراسیون ابقاء شد.

همچنین اعضای کمیته اجرایی و نواب رئیس AFC هم روز گذشته انتخاب شدند که در بین منتخبان نامی از گزینه‌های اماراتی نبود.

طبق اعلام روزنامه «البیان» امارات، این کشور بعد از ۱۷ سال صندلی خود را در کمیته اجرایی از دست داده است. «مروان بن غلیطه» رئیس فدراسیون فوتبال امارات برای حضور در کمیته اجرایی ثبت نام کرده بود ولی در رقابت با گزینه‌های دیگر شکست خورد تا امارات بعد از ۱۷ سال نماینده ای در کمیته اجرایی نداشته باشد.

همچنین تعدادی از مدیران سابق و پیشکسوتان فوتبال امارات از سیاست‌های فدراسیون فوتبال این کشور و برنامه‌های بن غلیطه انتقاد کردند و او را مسئول این ناکامی و شکست دانستند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در انتخابات روز گذشته موفق شد به عنوان یکی از نواب رئیس AFC انتخاب شود.

کد مطلب 4583270

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