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۱۸ فروردین ۱۳۹۸، ۱۱:۱۰

معاون توسعه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

۱۲ هزار و ۵۰۰ معلم در خراسان رضوی کمبود داریم

۱۲ هزار و ۵۰۰ معلم در خراسان رضوی کمبود داریم

مشهد-معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:با توجه به آمار موجود در شرایط فعلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ معلم در استان کمبود داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ابری اول در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی‌های اولیه، در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ در حدود ۷۴۲ نیروی جدید به مجموعه آموزش و پرورش استان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی اضافه می‌شوند اظهار داشت: این در حالی است که ۵ هزار و ۲۶۹ معلم که امسال بازنشسته شده و یا دوران سرباز معلمی آن‌ها خاتمه می‌یابد از چرخه فرآیند تعلیم و تربیت استان خارج می‌شوند.

وی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برای آغاز سال تحصیلی در مهر ۹۸ به ۷۴ هزار و ۵۰۰ معلم نیاز داریم که با توجه به آمار موجود در شرایط فعلی ۱۲ هزار و ۵۰۰ معلم در استان کمبود داریم.

ابری با اشاره به اینکه هفت هزار و ۳۰۸ نفر از همکاران استان با ثبت اطلاعات در سامانه نقل و انتقالات سال ۹۸ در این فرآیند ثبت نام کرده اند ادامه داد: در مجموع متقاضیان نقل و انتقال درون استان، پنج هزار و ۹۰۰ نفر از همکاران فرهنگی خواهان انتقالی دائم بوده اند که از این تعداد یک هزار و ۵۷۶ نفر از آن‌ها همکاران مرد هستند ضمن اینکه در حدود یک هزار و ۳۴۰ نفر از همکاران استان خواستار انتقال به صورت موقت بودند که از این تعداد ۷۷۲ همکاری که ثبت نام کرده اند خانم هستند.

کد مطلب 4583474

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