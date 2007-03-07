جلسه علنی شیفت شب مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها 188 نماینده از بیش از 290 نماینده مجلس در صحن علنی حضور داشتند، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس تا ساعت 19:40 دقیقه به جلسه نیامده بود و حتی با حضور او نیز به دلیل نرسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب لازم نشست شیفت سوم کاری نمایندگان برای بررسی بودجه رسمیت نیافت .

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران پیش از ورود رئیس مجلس پشت تریبون مجلس رفت و به طور غیر رسمی گفت که هیات رئیسه باید از حیثیت و اعتبار نمایندگان ملت دفاع کند.

وی ادامه داد: هیات رئیسه باید اسامی نمایندگانی را که بنا بر اعلام رسانه ها در جلسات رسمی بررسی بودجه شرکت نمی کنند اعلام نماید که این سخن او با احسنت حضار مواجه شد.

رئیس مجلس که خود 20 دقیقه نسبت به زمان اعلام شده برای آغاز نخستین نشست شیفت سوم کاری قوه مقننه برای بررسی بودجه، با تاخیر وارد صحن علنی شده بود، اظهار داشت: مجلس در معرض انتقادات و خرده گیری هاست و باید این جلسه را به رسمیت برسانیم .

حداد عادل این اظهارات را در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای تعطیل کردن شیفت شب مجلس ایراد کرد و در حالی که با وجود 193 نماینده در صحن علنی تنها به یک نفر برای رسمیت یافتن نشست نیاز بود، گفت: آخرین خبر این است که یک نماینده کارت نزده و در حال هدایت به صحن علنی است تا به حد نصاب برسیم.

وی که برای مزاح تاکید می کرد نباید اجازه داده می شد خودروی نمایندگان از پارکینگ مجلس خارج می شد، از نمایندگان خواست یک صلوات پشت لب خود آماده نگه دارند و به محض ورود آخرین نماینده نصاب رسان جلسه، قرائت کنند!

با ورود یک نماینده به صحن علنی مجلس و ذکر صلوات، شیفت شب مجلس رسمیت یافت و جلسه علنی برای ادامه بررسی لایحه بودجه 1386 کل کشور آغاز شد.