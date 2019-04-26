اقدام غیرمنتظره برانکو بعد از سوت پایان بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰:۱۵ امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
* امیر قلعهنویی که به شدت از عملکرد داور بازی گلهمند بود، با شعار تند هواداران پرسپولیس روبرو شد.
* تماشاگران پرسپولیس شعاری را علیه قلعه نویی سر دادند که سرمربی سپاهان هم مدام به سینه خودش میکوبید!
* سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس با علی کریمی مهاجم سپاهان در اواسط نیمه دوم، درگیری لفظی پیدا کردند که با وساطت داور بازی روبرو شد.
* امیر قلعهنویی پس از توهینهای هواداران پرسپولیس، دست خود را جلوی دهانش قرار داد تا کسی متوجه صحبتهایش نشود.
* سرمربی تیم فوتبال سپاهان سنگهایی که هواداران به سمت وی پرتاب میکردند را جمع میکرد و به ناظر مسابقه میداد.
* بعد از سوت پایان بازی، برانکو ایوانکوویچ در اقدامی غیر منتظره به سمت یکی از نیمکت نشین های سپاهان رفت و با او درگیر شد. برانکو همچنین به داور مسابقه اعتراضاتی داشت.
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