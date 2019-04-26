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۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۲:۱۳

حواشی بازی پرسپولیس و سپاهان؛

اقدام غیرمنتظره برانکو بعد از سوت پایان بازی

اقدام غیرمنتظره برانکو بعد از سوت پایان بازی

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پایان بازی با سپاهان با یکی از نیمکت‌نشینان سپاهان درگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰:۱۵ امشب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

* امیر قلعه‌نویی که به شدت از عملکرد داور بازی گله‌مند بود، با شعار تند هواداران پرسپولیس روبرو شد.

* تماشاگران پرسپولیس شعاری را علیه قلعه نویی سر دادند که سرمربی سپاهان هم مدام به سینه خودش می‌کوبید!

* سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس با علی کریمی مهاجم سپاهان در اواسط نیمه دوم، درگیری لفظی پیدا کردند که با وساطت داور بازی روبرو شد.

* امیر قلعه‌نویی پس از توهین‌های هواداران پرسپولیس، دست خود را جلوی دهانش قرار داد تا کسی متوجه صحبت‌هایش نشود.

* سرمربی تیم فوتبال سپاهان سنگ‌هایی که هواداران به سمت وی پرتاب می‌کردند را جمع می‌کرد و به ناظر مسابقه می‌داد.

* بعد از سوت پایان بازی، برانکو ایوانکوویچ در اقدامی غیر منتظره به سمت یکی از نیمکت نشین های سپاهان رفت و با او درگیر شد. برانکو همچنین به داور مسابقه اعتراضاتی داشت.

کد مطلب 4600871
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      این تماشاگران سپاهان چرا نیمکتها را شکستند؟
    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۶
      2 9
      پاسخ
      سلام. مهر نیوز نه سپاهان نیوز. اصل بی طرفی را رعایت کنید دوستان.
      • IR ۲۳:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
        0 0
        سلام.از اینکه بصورت منصفانه و در ادامه اخبار شیوه خود را تغییر داده و همه اخبار را منعکس کردید ؛سپاسگزاریم.البته مطلب بالا رو هر کسی بخونه بیشترش یکطرفه هست.
    • آوستوراقیان IR ۱۱:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      اصفهان و تهران هر دو ایرانی هستند - باید فرهنگ رقابت ترویج بشه و نه خشونت . استادیوم ها محل امنی برای خلافکاران شده

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