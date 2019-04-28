مهلت انتخاب رشته دکتری ۹۸ امشب پایان می یابد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۸ که تا تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۸ برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند ترتیبی اتخاذ شد که متقاضیان بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

وی گفت: با اعلام اصلاحات سری دوم دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۸، مهلت انتخاب رشته در این آزمون برای داوطلبان مجاز برای بار دوم تمدید شد.

توکلی ادامه داد: از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که تا صبح امروز یکشنبه ۸ اردیبهشت تعداد ۱۰۲ هزار و ۷۷۵ نفر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کرده‌اند.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تمامی متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و مندرجات اطلاعیه ۳ اردیبهشت و اطلاعیه ۵ اردیبهشت به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی در آزمون مذکور اقدام کنند.

وی گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته و علاقه مند به انتخاب رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به سایت دانشگاه آزاد مراجعه و بر اساس اطلاعیه‌های موجود در آن سایت نسبت به انتخاب کد رشته اقدام کنند.

وی تأکید کرد: اسامی معرفی شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه‌های مجری دوره دکتری در هفته آخر اردیبهشت ماه ۹۸ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر انتفاعی به جز دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۱۴ هزار نفر است و نتیجه نهایی پذیرش در این دوره در نیمه اول شهریورماه ۹۸ اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها جمعه سوم اسفند ۹۷ در ۷ گروه و ۲۴۵ کدرشته امتحانی، ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه امتحانی برگزار شد.

در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۸ تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت نام کردند. از این میان، تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ نفر کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ را دریافت کردند. در نهایت تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر شدند.

از تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند. داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند می‌توانند حداکثر ۵۰ کدرشته محل در صورت وجود انتخاب کنند.