«پاپ و مرتد» به نمایشگاه رسید/ عرضه چاپ پنجم «دختر استالین»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «پاپ و مرتد» نوشته مایکل وایت دیروز دوشنبه ۹ اردیبهشت به سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران رسید. ترجمه این کتاب توسط فروغ پوریاوری انجام شده و روایتگر زندگی جوردانو برونو کشیش روشنفکر و فیلسوفی حقیقت‌جویی است که در قرن شانزدهم میلادی زیر شکنجه‌های وحشتناک پاپ کلمنت هشتم مقاومت کرد و تسلیم نشد. جوردانو برونو بر سر اعتقاد و باورهای خود، کشته شد.

ترجمه این رمان که در ۲۴۳ صفحه به چاپ رسیده است، پیشتر توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر شده بود و اینک بعد از مدتها توسط نشر ثالث عرضه شده است.

کتاب «دختر استالین» نوشته رزماری سالیوان با ترجمه بیژن اشتری هم با نسخه‌های چاپ پنجمش توسط این ناشر در نمایشگاه عرضه شده است. کتاب جدیدی هم که این ناشر از مجموعه چهره‌های تاریخی خود به نمایشگاه آورده، «فرمانده» نوشته روری کارول با ترجمه بیژن اشتری است که چاپ اولش در نمایشگاه رونمایی شد. این کتاب اثری مشروح درباره زندگی، موفقیت‌ها و ناکامی‌های هوگو چاوز رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا است.

یکی از کتاب‌های مهمی که ثالث با چاپ اول به نمایشگاه کتاب امسال آورده، «وصیت خیانت‌شده» نوشته میلان کوندرا نویسنده سرشناس اهل جمهوری چک است. ترجمه این کتاب هم توسط فروغ پوریاوری انجام شده و یک مقاله بلند ۹ قسمتی را از این نویسنده شامل می‌شود.

رمان ایرانی «مرزهایی که از آن گذشتی» نوشته مسعود بُربُر دیگر کتاب چاپ اولی است که توسط این ناشر به نمایشگاه کتاب تهران رسید.