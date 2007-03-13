رضا طلایی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : باج خواهی مسکو رویه معمول در تکمیل نیروگاه بوشهر شده است و درخواست جدید طرف روسی نیز نشانه تکرار رویه امتیاز گیری و استراتژی تاخیر است .

به گفته طلایی نیک به نظر می رسد در شرایط کنونی، یک نوع فرصت طلبی از ناحیه روسیه در رابطه با نیروگاه بوشهر در حال انجام است.

وی تاکید کرد : مسئولان ذی ربط در صیانت از حقوق و منافع ملی باید هوشمندانه و مقتدرانه عمل کنند .

طلایی نیک کارشکنی و کم کاری های خارجی در 30 سال اخیر را در همکاری های هسته ای ، دلیلی شفاف برای لزوم تولید سوخت هسته ای برای مصارف صلح آمیز در داخل کشور برشمرد.

وی افزود: بهانه جویی جدید روسیه نشانه هایی از فشار جدید سیاسی به این کشور و تکرار رویه امتیاز گیری و استراتژی تاخیر است لذا جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با مفاد قرارداد وتعهدات طرف روس مقتدرانه و هوشمندانه برخورد کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کوتاه آمدن در برخی از مراحل گذشته موجب نهادینه شدن استراتژی تاخیر و امتیاز جویی از سوی روسیه در برخی از قرار دادها شده است

طلایی نیک در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه کشورهای 1+5 سرعت در صدور قطعنامه را بر کیفیت محتوی آن اولویت داده است ، پیش بینی کرد قطعنامه بعدی علیه ایران در شورای امنیت در آینده ای نزدیک و با اغماض از برخی از مفاد پیشنهادی در محتوی آن صادر شود .

وی احتمال داد : زمان صدور این قطعنامه هفته آینده باشد .

نماینده بهار و کبودر آهنگ در پایان گفت : علی رغم تلاش های سیاسی و دیپلماتیک برای بازدارنگی از صدور قطعنامه بعدی، باید به تدابیر موثر در کاهش عوارض آن بر وضعیت سیاسی و اقتصادی اهتمام بورزیم .