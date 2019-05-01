به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شکنجه‌گران می‌گویند» نوشته قاسم حسن‌پور توسط انتشارات موزه عبرت ایران، به چاپ ششم رسیده و در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.

این کتاب که چاپ اولش در سال ۸۶ به بازار نشر آمد، روایات و اسناد شکنجه‌هایی را در بر می‌گیرد که بازجویان و شکنجه‌گران ساواک در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته مشترک ضدخرابکاری یا موزه عبرت امروز روا می‌داشتند.

به‌گفته مسئولان انتشارات موزه عبرت، پس از سخنانی که اخیراً پرویز ثابتی رئیس اداره سوم ساواک مطرح کرد، این انتشارات برای نشان دادن حقیقت، تصمیم گرفت خاطرات تک‌تک زندانیانی را که در کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی و شکنجه شده‌اند، در قالب یک مجموعه منتشر کند. به این‌ترتیب، چاپ ۸۰ کتاب در دستور کار قرار گرفت که تا به حال ۷ عنوان از آن‌ها منتشر شده و با چاپ اول در نمایشگاه کتاب عرضه شده‌اند.

هشتمین کتاب مجموعه مذکور، «زندانی دو دیکتاتور» نوشته یوسف قوچق است که سال آینده رونمایی شد و حالا با نسخه‌های چاپ دوم در غرفه این نشر در نمایشگاه عرضه می‌شود. این کتاب، رمانی درباره زندگی و مبارزات شهید حسن حسین‌زاده موحد است. عنوان این کتاب ناظر به زندگی و سختی‌هایی است که حسین‌زاده در زندان‌های محمدرضا پهلوی و صدام حسین دیده است.