کاهش ۲۲ درصدی کشته های تصادفات رانندگی در نوروز امسال

به گزارش خبرنگار مهر، پریچهر خزعلی مدیر کل امور تشخیص و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور پیش از ظهر امروز در کمیته هماهنگی اجرای طرحهای ترافیکی که در شهرک آزمایش برگزار شد، با اشاره به ارائه آمارهای اولیه طرح نوروزی امسال، اظهار داشت: بر اساس آمارهای اولیه در طرح نوروزی کاهش ۲۲.۳ درصدی کشتههای تصادفات رانندگی را داشتیم.
وی افزود: در نوروز امسال ۸۶۲ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد ۱۷۸ نفر در حوزه برون شهری و ۶۰۵ نفر در حوزه درون شهری جان خود را از دست دادهاند.
نماینده سازمان پزشکی قانونی در کمیته هماهنگی طرحهای ویژه ترافیکی با اشاره به ارائه آمار بیشترین کشتههای تصادفات در نوروز امسال تصریح کرد: بیشترین کشته تصادفات در نوروز امسال در سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و فارس بوده است.
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