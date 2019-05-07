به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب سلامی در حاشیه مراسم ختم مادر شهیدان تهرانی مقدم که عصر امروز سه شنبه در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: شهید تهرانی مقدم یکی از افتخارات تاریخ اسلام و کشور ایران است.

وی افزود: شهیدان تهرانی مقدم ستاره‌های آسمان ایثار و فداکاری هستند که به خوبی درخشیدند. مادری که چنین فرزندانی را تربیت کند که تاریخ کشور را متحول کند باید جزو مادران الهی باشد و مادر همه مردم ایران است و تنها مادر شهید نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهیدان تهرانی مقدم برای عزت و شرف کشور جنگیدند.