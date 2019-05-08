جلسه هیات مدیره باشگاه ذوب آهن در تهران/ آذری در آستانه برکناری!

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت مدیره باشگاه ذوب آهن که طی هفته‌های اخیر بارها بدون سعید آذری مدیرعامل و شاهرخ شهنازی رئیس هیأت مدیره تشکیل جلسه داده است، صبح امروز هم اقدام مشابهی انجام داد.

در غیاب سعید آذری که همراه تیم ذوب آهن در کشور عراق به سر می‌برد و همچنین شاهرخ شهنازی، جلسه مدیران ذوب آهن در تهران و با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در حال برگزاری است.

در شرایطی که تیم ذوب آهن شب گذشته با کسب یک تساوی ارزشمند مقابل تیم الزورا عراق صعودش به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را قطعی کرد و تنها نماینده ایران در این رقابتها بعد از حذف استقلال و پرسپولیس محسوب می‌شود، مدیران ارشد باشگاه امروز دستور جلسه عجیبی را دنبال می‌کنند و به دنبال برکناری سعید آذری هستند!

اختلافات بعضی از اعضای هیأت مدیره باشگاه که منتسب به مدیرعامل کارخانه هستند با سعید آذری از مدت‌ها پیش آشکار شد. در پی این اختلافات، ابتدا سعید آذری از هیأت مدیره باشگاه برکنار شد تا فقط پُست مدیرعاملی را داشته باشد. همچنین آذری که همواره به دنبال گرفتن حقوق باشگاه ذوب آهن بود و مصاحبه‌های تندی را برای دفاع از سیاست‌های باشگاهش انجام می‌داد، محدودتر شد و با انتخاب احمد جمشیدی به عنوان سخنگو، عملاً مصاحبه آذری با رسانه‌ها با محدودیت مواجه شد.

ذوب آهن که در نیم فصل دوم به تدریج اوج گرفت و جایگاهش را در لیگ برتر بهبود بخشید، در لیگ قهرمانان آسیا هم موفق ترین نماینده ایران بود و یک هفته مانده به پایان این مسابقات، صعودش به مرحله یک هشتم را قطعی کرد. کاری که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بر خلاف سال‌های قبل از عهده آن بر نیامدند.

مشخص نیست باشگاهی که چنین روند رو به رشدی را داشته، به چه دلیل به دنبال برکناری مدیرعاملی است که کارنامه کاری و ورزشی او برای اهالی ورزش مشخص است. باید دید خروجی جلسه امروز چه می‌شود و آذری که در عراق به سر می‌برد، همانجا از مدیرعاملی برکنار خواهد شد یا خیر.