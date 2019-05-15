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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان:

۱۴۴۰ گرم تریاک در چهارمحال و بختیاری کشف شد

۱۴۴۰ گرم تریاک در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان فارسان گفت: در عملیات مأموران این شهرستان سه قاچاقچی دستگیر و یک کیلو و ۴۴۰ گرم تریاک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، مسلم احمدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت سه سوداگر مرگ در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در مناطق مختلف شهرستان، پیگیری موضوع در دستور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، قرار گرفت.

وی افزود: پس از اخذ مجوز قضائی و انجام تحقیقات دقیق این سه قاچاقچی با یک کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی، گفت: برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از برنامه‌های محوری پلیس فارسان در سال جاری است.

کد مطلب 4617886

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