به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر روز ۲۸ اردیبهشت ماه در سالن همایش‌های فرهنگستان هنر برگزار شد به موزه‌های برتر در شاخص‌های متفاوتی جوایزی اهدا کردند که ۸۵ موزه به مرحله داوری رسیده بود و از میان آنها تعدادی از موزه‌ها در شاخص خصوصی، مدیریت، خلاقیت، مناسب سازی موزه‌ها برای استفاده معلولان، آموزش، پژوهش، گردآوری، بازدید از موزه، معرفی، نگهداری و حفاظت، اعمال استانداردهای فنی و فیزیکی، تلاش برای بقا و کودک و نوجوان داشتند.

در بخش شاخص موزه‌های خصوصی و در حوزه کودک و نوجوان، توسعه مدیریت، مناسب سازی موزه‌های برای استفاده معلولان، موزه صلح تهران این جوایز را گرفت. در بخش خلاقیت و نوآوری جایزه موزه برتر به موزه سیار سفیران صلح اهدا شد.

در بخش شاخص آموزش نیز خانه خلاقیت و معماری صفوی این جایزه را گرفت. خانه موزه بتهون نیز در بخش پژوهش برنده جایزه شد. موزه زمین شناسی گرگان هم جایزه بخش گردآوری را گرفت.

موزه موسیقی اصفهان دو جایزه بازدید از موزه و گردآوری رعایت استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی را بدست آورد.

موزه مردم شناسی عبدالرحمن عبداللهی جناح هم جایزه تلاش برای بقا را گرفت.

فرآموزه دکتر رهگشای بادرود در بخش معرفی، لوح تقدیر و جایزه گرفت.

مجموعه فرهنگی و موزه خصوصی رودانی شیراز جایزه بخش نگهداری و حفاظت را از آن خود کرد.

موزه مردم شناسی «اوز»، لوح تقدیر روز جهانی موزه را گرفت.

جوایز بخش شاخص دولتی کوچک

بخش کودک و نوجوان: موزه منطقه‌ای جنوب شرق

توسعه مدیریت: موزه تاریخ علوم اردبیل

معرفی: موزه تاریخ علوم اردبیل

گردآوری: موزه تاریخ علوم اردبیل

اعمال استاندارهای فنی و توسعه فیزیکی: پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

آموزش: پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه

نگهداری و حفاظت: موزه نقشه تهران

مناسب سازی موزه‌ها برای استفاده معلولان: کاندیدی نداشت

پژوهش: موزه مردم شناسی میمه اصفهان

خلاقیت و نوآوری: موزه مردم شناسی برزک کاشان

بازدید از موزه: موزه مردم شناسی برزک کاشان

تلاش برای بقا: موزه مردم شناسی گمیشان

لوح تقدیر روز جهانی موزه: کاندید نداشت

جوایز بخش شاخص دولتی متوسط

کودک و نوجوان: موزه بانک ملی

توسعه مدیریت: موزه علوم زمین مشهد

اعمال استانداردهای فنی و فیزیکی: چینی خانه اردبیل

نگهداری و حفاظت: چینی خانه اردبیل و موزه رضا عباسی

مناسب سازی موزه برای استفاده معلولان: موزه رضا عباسی

پژوهش: موزه رضا عباسی

معرفی: فضای باز روستای گوران و ژئوپارک قشم

آموزش: موزه ملی فرش

گردآوری: موزه شهرداری اردبیل

بازدید از موزه: موزه داستان شناسی شهر سوخته

تلاش برای بقا: موزه دانشگاه چمران خوزستان

لوح تقدیر روز جهانی موزه: موزه باستان شناسی و مردم شناسی رشت و موزه رضا عباسی تهران

جوایز موزه‌های بزرگ دولتی و عمومی

کودک و نوجوان: موزه ملی علوم و فناوری

توسعه مدیریت: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و موزه آستان قدس رضوی

گردآوری: موزه آستان قدس رضوی

مناسب سازی موزه برای استفاده معلولان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی

خلاقیت و نوآوری: موزه ملی ایران

آموزش: موزه ملی ایران

پژوهش: موزه ملی ایران

معرفی: موزه ملی ایران

حفاظت و نگهداری: موزه ملی ایران

اعمال استانداردهای فنی و توسعه فیزیکی: کاخ نیاوران

بازدید: کاخ گلستان

تلاش برای بقا: کاندید نداشت

لوح تقدیر روز جهانی موزه: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

همچنین متولیان ایکوم ایران از برخی افراد نیز در حاشیه این مراسم تقدیر کردند از جمله موزه مجتمع فرهنگی شهدای رامسر، مدیر امور موزه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران، سرپرست فرهنگستان هنر، خانه موزه بومیان کیش، محوطه تاریخی «آیاپیر» در شهر ایذه، مجموعه کتابخانه موزه ملی ملک، انجمن مجموعه داران ایران و مدیرعامل موزه سینمای ایران. معاون میراث فرهنگی کشور و سیدمحمد بهشتی رئیس سابق پژوهشگاه میراث فرهنگی و رئیس سابق ایکوم.