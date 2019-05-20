رژیم غذایی کم چرب سلاحی برای مقابله با سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مؤسسه تحقیقاتی بیومدیکال لس آنجلس دریافتند مصرف غذاهای کم چرب، ریسک مرگ ناشی از سرطان سینه را در زنان تا ۲۱ درصد کاهش می‌دهد. حتی زنان دارای رژیم غذایی کم چرب با کاهش ۱۵ درصدی مرگ به هر علتی روبرو هستند.

مدت‌های مدیدی است که رژیم غذایی به عنوان فاکتور مهمی در سرطان در نظر گرفته می‌شود. چاقی با ۱۲ نوع مختلف سرطان از جمله سرطان سینه پس از سن یائسگی مرتبط است. محققان معتقدند یک رژیم غذایی مملو از خوراکی‌های سالم نظیر سبزیجات، میوه، غلات کامل و حبوبات به حفاظت در مقابل سرطان کمک می‌کند.

«روآن چلبووسکی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «مطالعات قبلی نشان داده اند که شیوع سرطان در کشورهای که مردمش تمایل به مصرف بیشتر چربی دارند، به مراتب بیشتر است.»

در این مطالعه، حدود ۴۹ هزار زن پس از سن یائسگی از ۴۰ مرکز در سراسر آمریکا شرکت کردند. رده سنی زنان بین ۵۰ تا ۷۹ سال بود و هیچ سابقه سرطان سینه در گذشته نداشتند. این زنان به طور میانگین ۲۰ سال تحت نظر بودند.

بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸، زنان به طورتصادفی به یکی از دو گروه رژیم غذایی اختصاص داده شدند: گروه رژیم غذایی نرمال که حدود ۳۲ درصد کالری اش از چربی بود و گروه رژیم غذایی کم چرب که ۲۰ درصد یا کمتر از کالری دریافتی شأن از چربی بود.

به گفته چلبووسکی، رژیم غذایی کم چرب بسیار نزدیک به رژیم غذایی DASH (شیوه‌های رژیمی توقف فشارخون بالا) بود.

محققان مشاهده کردند ریسک ابتلاء به سرطان سینه در زنان گروه رژیم غذایی کم چرب تا ۸ درصد کاهش یافته بود.