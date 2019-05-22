ماجرای دستگیری استاد ایرانی در آمریکا از زبان وزیر علوم

منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مساله اصلی این است که آمریکا تعدادی از اساتید ایرانی که در برخی از زمینه‌ها تحقیق کرده اند و مقاله منتشر و یا اقدام به سفارش و خرید تجهیزات آزمایشگاهی کرده‌اند را شناسایی و از طریقی به اسامی آنها دست یافته است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها برای این اساتید تله گذاشته است، خاطر نشان کرد: برای اساتید ایرانی ویزا صادر می‌کنند و بعد از آنکه اساتید ایرانی به آن کشور سفر می‌کنند، دستگیر می‌شوند. این یک نوع بازی است تا اساتید ایرانی را به آنجا بکشانند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: اگر موضوع تحریم در این زمینه مطرح بود که از ابتدا اعلام می‌شد ولی وقتی اساتید را به آن کشور می‌کشانند و بعد دستگیر می‌شوند نشان می‌دهد که برای ما تله گذاشته‌اند.

غلامی تاکید کرد: وضعیت این استاد ایرانی از سوی وزارت علوم از طریق وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود.

وی درباره زمان برگزاری دادگاه دکتر سلیمانی در آمریکا گفت: متأسفانه زمان دقیق دادرسی وی مشخص نشده است.