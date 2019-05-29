جمع آوری فیلترهای سیگار توسط معتادان بهبود یافته

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور داریوش بیات نژاد مدیر کل بهزیستی استان تهران و به مناسب هفته عاری از دخانیات، گروهی از معتادان بهبود یافته مراکز اقامتی بهزیستی استان تهران اقدام به جمع آوری فیلترهای سیگار از سطح خیابان ولیعصر کردند.

بیات نژاد گفت: یکی از برنامه‌های اصلی سازمان بهزیستی حمایت از معتادان بهبود یافته و حمایت از آنها در حوزه‌های اشتغال و درمان است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: یکی از سیاست‌های سازمان بهزیستی فراهم کردن بستری برای ارائه خدمات درمانی به معتادان بی بضاعت است که در این بخش به دنبال اجرا شدن بیمه درمان این افراد هستیم.

وی افزود: در همین ارتباط بنا شده است اعتباراتی از سوی دستگاه‌های مرتبط پیش بینی شود.

بیات نژاد در ارتباط با ظرفیت نگهداری معتادان بهبود یافته در مراکز بهزیستی گفت: ظرفیت این مراکز نسبت به گذشته افزایش یافته است و محدویتی برای پذیرش این افراد نداریم.