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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۰

واکنش مادورو به مذاکرات با مخالفان در نروژ

واکنش مادورو به مذاکرات با مخالفان در نروژ

رئیس جمهور ونزوئلا با اشاره به مذاکرات نروژ میان دولت و مخالفان از پیشرفت های خوبی که در این زمینه به دست آمده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات با مخالفان سخن گفت و افزود: پس از چند ماه مذاکره محرمانه، پیشرفت‌های مثبت خوبی در مسیر صلح به دست آمده است.

وی افزود: مذاکرات میان هیاتی از دولت و نمایندگان مخالفان در نروژ با حضور وزیر اطلاع رسانی خورخه رودریگز و خورخه آریاس وزیر خارجه برگزار شده است و روز ۲۹ ماه مه روز دوم مذاکرات بوده است.

مادورو گفت: راه ما گفتگو و احترام به قانون اساسی و صلح و دموکراسی و حل مشکلات است. ما خوش بین هستیم زیرا ما به گفتگو، همدلی و صلح اعتماد داریم.

نمایندگان دولت و مخالفان ونزوئلا در اوسلو نروژ براساس طرح میانجی گری که نروژ ارائه داده است از چندی قبل در حال گفتگو در مکان محرمانه هستند.

کد مطلب 4629819

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