وانت حامل ۳۰۸ کیلو تریاک درنی ریز توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی افزود: در اجرای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی پاسگاه قطرویه شهرستان نی ریز اقدام به کنترل خودروهای عبوری به صورت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی کردند.

وی ادامه داد: با تلاش مأموران و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی در این راستا یک دستگاه وانت پیکان متعلق به قاچاقچیان شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: در بازرسی از این خودرو میزان ۳۰۸ کیلو تریاک کشف و در این راستا ۲ نفر قاچاقچی دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

سردار گودرزی در پایان با اشاره به اثرات سوء مواد مخدر در جامعه، تأکید کرد: همانند سال های گذشته یکی از اولویت های اصلی پلیس فارس مبارزه بی امان با پدیده شوم مواد مخدر، قاچاقچیان و سوداگران مرگ خواهد بود و مأموران جان بر کف انتظامی استان در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند کرد.